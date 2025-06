Tennislegende Steffi Graf is zaterdag 56 jaar geworden. De Duitse won liefst 22 grandslamtoernooien en was 377 weken de nummer 1 van het vrouwentennis. Van haar partner, oud-tenniskampioen Andre Agassi, ontving ze een lieve felicitatie.

Graf en Agassi trouwden op 22 oktober 2001 en hebben twee kinderen: Jaden Gil en Elle. Op Instagram stuurt Agassi een kort en krachtig berichtje: 'Fijne verjaardag gewenst voor mijn eenhoorn."

Nu lijkt eenhoorn niet het meest lieve koosnaampje dat je kan bedenken. Een eenhoorn bestaat niet eens, maar dat is nou net het punt. Het is een magisch dier, dat alleen in fantasieën en kinderboeken en tekenfilms bestaat. Maar als iemand voor jou precies zo magisch en fantastisch is, dan kan je die persoon dus een eenhoorn noemen.

Pickleball

Beide tennisiconen houden tegenwoordi van pickleball, een snelle racketsport die elementen van tennis, badminton en tafeltennis combineert en geschikt is voor alle leeftijden.

Hij speelde eerder in 2025 samen met Anna Leigh Waters, die op haar achttiende al de wereld van het pickleball domineert. Ze is de nummer één op de individuele ranking en ook die voor vrouwendubbel en gemengd dubbel.

Tennislegende Andre Agassi 'stalkte' Steffi Graf tijdens toernooi: 'En zonder shirt aan' Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 gelukkig getrouwd. Maar de 55-jarige Amerikaan heeft daar wel hard zijn best voor moeten doen. Hij schoof alles aan de kant tijdens zijn carrière om bij Graf te kunnen zijn.

'Moe om te winnen'

Agassi grapte toen hij begon met zijn partnerschap met Waters: "Ze is het waarschijnlijk zat om zoveel te winnen en daarom vroeg ze mij om samen te spelen", zei Agassi bij CNBC.

De oud-tennisser dacht destijds niet dat zijn debuut in het picklebal geen vervolg gaat krijgen. "Als ik de luxe had om al mijn energie te kunnen richten op spelen, lichamelijk herstel en al dat soort dingen, zou dat geweldig zijn. Maar dat heb ik niet. Ik zit nu in een andere levensfase."

Tennisicoon Andre Agassi dankt Roland Garros voor bijzonder moment Andre Agassi mocht zondag een bijzondere rol vervullen bij Roland Garros. De 55-jarige voormalig toptennisser reikte de prijzen uit na de zinderende finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Daar was de Amerikaan zeer dankbaar voor, liet hij weten op Instagram.

Grand Slam

Agassi won tijdens zijn tenniscarrière acht grandslamtoernooien. De voormalige nummer 1 van de wereld voltooide een 'career grand slam', waarbij hij alle grandslamtoernooien minstens één keer wist te winnen. Ook zijn vrouw deed dat. Graf won op de tennisbaan 22 grandslamtoernooien.