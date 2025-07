De sportwereld werd donderdagochtend opgeschrikt door hartverscheurend nieuws. Voetballer Diogo Jota van Liverpool overleed namelijk bij een verkeersongeluk samen met zijn voetballende broer André Silva. Het tragische ongeval heeft ervoor gezorgd dat Wimbledon afstapt van strikte regels.

Het prestigieuze tennistoernooi op de All England Club wordt namelijk traditiegetrouw gespeeld in volledig witte kleding. Maar door het overlijden van Jota wordt er een uitzondering gemaakt. De Portugese dubbelspeler Francisco Cabral gaat zijn partij in de tweede ronde spelen met een zwarte rouwband.

Overleden Diogo Jota (28) was net getrouwd met jeugdliefde: Liverpool-aanvaller van Arne Slot laat drie jonge kinderen achter De voetbalwereld werd donderdagochtend opgeschrikt van het nieuws over Diogo Jota. De Portugese aanvaller van het Liverpool van Arne Slot overleed samen met zijn broer bij een auto-ongeluk. En dat terwijl hij nog geen twee weken geleden het huwelijksbootje instapte met de vrouw waarmee hij drie kinderen heeft.

'Idool en icoon'

"Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb een vriend die hem kent. Hij was een geweldige kerel", werd Cabral geciteerd door Daily Mail. "Heel, heel triest nieuws, niet alleen in de sportwereld, maar in Portugal in het algemeen, want hij is zo'n idool, zo'n icoon, zo'n goed mens", aldus Jota's rouwende landgenoot.

Nieuwe details over dood Diogo Jota, Spaanse krant deelt beelden van uitgebrande Lamborghini Liverpool-aanvaller De voetbalwereld staat uitgebreid stil bij de dood van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. De Portugees van de ploeg van Arne Slot overleed, net als zijn broer, bij een auto-ongeluk in Spanje. Vanuit dat land en zijn thuisland Portugal komen er nu meer details naar buiten over het noodlottige ongeval.

Cabral hoorde het treurige nieuws toen hij op weg was naar Wimbledon. "Ik wens zijn familie het allerbeste. Ik weet dat ze goede mensen om zich heen hebben, dus ik hoop dat ze dit te boven komen", vertelde de leeftijdsgenoot van Jota. "Ik weet wat hij heeft meegemaakt, wat hij heeft overwonnen in zijn carrière en in zijn leven. Dus hij is gewoon heel inspirerend voor mij."

Dubbelpartij

Cabral won in de eerste ronde op Wimbledon met zijn Oostenrijkse partner Lucas Miedler van het Schots-Amerikaanse koppel Jamie Murray/Rajeev Ram. De Portugees is van plan om tegen het Tsjechische duo Petr Nouza en Patrik Rikl van plan om een zwarte rouwband te dragen.

Dood Liverpool-speler Diogo Jota zorgt voor geschokte reacties: sportwereld treurt massaal De dood van Diogo Jota heeft voor een enorm aantal geschokte reacties gezorgd. De 28-jarige Portugees kwam samen met zijn jongere broer Andre Silva om het leven bij een verkeersongeluk. Uit de voetbalwereld komen massaal reacties op het treurige nieuws, ook andere bekende sporters laten van zich horen.

Tragische dood Jota

Jota en zijn broer kwamen woensdagnacht om bij een verkeersongeval in het noordwesten van Spanje. Volgens de brandweer van de provincie Zamora is de auto daarna in brand gevlogen en zijn beide inzittenden omgekomen. De 28-jarige Jota wilde per veerboot naar Engeland, omdat dokters hem hadden afgeraden om te vliegen.

De 28-jarige Portugees speelt sinds 2020 voor Liverpool. Met het team van coach Arne Slot werd hij afgelopen seizoen kampioen in de Premier League. Jota speelde vorige maand met Portugal de finale van de Nations League tegen Spanje, waarin de Portugezen na strafschoppen wonnen. De Liverpool-aanvaller kwam toen in de verlenging in de ploeg.

Jota trouwde anderhalve week geleden met zijn verloofde Rute Cardoso. Hij laat drie kinderen achter.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.