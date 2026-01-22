Tennisster Laura Siegemund speelde in de tweede ronde van de Australian Open tegen thuisspeelster Maddison Inglis. Toen de Duitse een ace leek te serveren, ontstond er een verhitte discussie op de baan. "Moet ik smeken om genade?"

De Duitse Siegemund had in haar partij tegen de Australische Inglis al een tijdsovertreding gekregen. Bij het serveren was ze dan ook vooral gefocust op de klok. Daardoor had ze op een bepaald moment geen oog voor haar tegenstander. Die stond nog niet klaar toen Siegemund serveerde en kon daardoor met geen mogelijkheid bij de bal.

Drama

"Dit wordt een drama", zei de commentator al direct na het moment. Siegemund werd aangesproken door umpire Alison Hughes en ging meteen fel de discussie met haar aan. "Ik keek naar de tijd", zegt ze zichtbaar geïrriteerd.

"Dus als zij niet klaar staat, is het oké? Het is ongelooflijk. En als ik niet serveer, geef je me ook een gemiste service?", vervolgt de nummer 48 van de wereld. "Nee, dat doe ik niet...", zegt de umpire. "Wacht even", valt Siegemund haar in de rede. "Als ik niet serveer, geef je me een gemiste service en als ik dan zeg dat ze niet klaar stond zeg je: 'ik zag het niet'."

'Smeken om genade'

Hughes houdt voet bij stuk. "Ze was niet klaar, ze had haar hand in de lucht", zegt zij. "Ik heb het niet gezien, want ik keek naar de klok", brengt Siegemund daat tegenin. "Ik weet het, maar ze stond niet klaar dus het wordt een eerste service", is het oordeel van de umpire.

"Wat wil je dan dat ik doe in deze situatie?", vraagt de 37-jarige tennisster zich af. "Je gaat gewoon door, kijkt naar de klok en doet wat je moet doen", zegt Hughes. "Oh maar als ik een ace serveer, moet ik smeken om genade", is de cynische reactie van Siegemund.

Veel tennisfans kiezen de kant van Siegemund in de reacties van de video op het officiële account van het grandslamtoernooi. "Laura heeft gelijk", klinkt het veelvuldig. "Er was geen hand opgestoken. Als de tegenstander niet klaar staat, is dat haar eigen schuld."

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.