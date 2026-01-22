Het was een bijzondere dag voor de jonge Franse tennisster Elsa Jacquemot in de tweede ronde van de Australian Open. Niet alleen verloor ze met een pijnlijke uitslag (6-1, 6-2), maar ze besloot tijdens de wedstrijd ook nog eens stevig uit te halen naar haar coach Simon Blanc.

De 22-jarige Jacquemot verloor met 2-0 in sets van Yulia Putintseva in de tweede ronde van de Australian Open. Wat deze wedstrijd echter kenmerkte, was niet zozeer de uitslag, maar de bizarre confrontatie tussen de jonge Française en haar eigen coach. Simon Blanc trainde voorheen de Kazachse Putintseva. Jacquemot beschuldigde hem er tijdens de wedstrijd, bij een 5-0 achterstand, van dat hij cruciale informatie over Yulia voor haar had achtergehouden.

'Compleet gestoorde wending'

"Dit is een waanzinnig scenario, toch? Hij (Blanc, red.) heeft haar jarenlang gecoacht, en er zijn zwakheden bij haar waar hij me niet eens over heeft verteld. Dit is een compleet gestoorde wending!", riep Jacquemot uit. Nadat hij publiekelijk was beschuldigd van het verzwijgen van belangrijke details over de tegenstander, stond Simon Blanc op en verliet demonstratief de baan.

Einde samenwerking?

Jacquemot moest de wedstrijd alleen afmaken. Het is onduidelijk of de samenwerking tussen de jonge Française en de ervaren coach zal voortduren na zo'n openlijke ruzie.

"Hoe kan hij me nou vertellen dat ik precies het tegenovergestelde moet doen van hoe zij speelt?", zei Jacquemot volgens de Franse journalist nog tijdens de wedstrijd tegen de rest van haar team. "Ik snap dat een speler zich kan aanpassen aan mijn spel, maar het heeft me mentaal geraakt. Ik heb nergens meer plezier in, ik word helemaal afgemaakt op het veld, ik speel vreselijk omdat het me psychologisch heeft geraakt."

Marta Kostyuk

In de eerste ronde van de Australian Open was Jacquemot ook al onderdeel van een opmerkelijk moment. Ze won van de Oekraïense Marta Kostyuk, maar dat gebeurde op bijzondere wijze: alle sets moesten in tiebreaks worden beslist en dat was voor het eerst ooit in Melbourne. In de beslissende laatste set klapte Kostyuk ook nog eens door haar enkel, waardoor ze de laatste tiebreak kansloos verloor.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.