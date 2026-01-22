Het gedrag van Naomi Osaka heeft voor de nodige opschudding gezorgd op Australian Open. De Japanse toptennisster won in de tweede ronde van Sorana Cirstea na drie zware sets. De Roemeense was echter 'not amused' vanwege het gedrag van Osaka, die zich van geen kwaad bewust was.

Wat was er aan de hand? Tijdens de wedstrijd stoorde Cirstea zich openlijk aan Osaka. Laatstgenoemde maakte volgens de Roemeense tijdens de wedstrijden de nodige opmerkingen om zichzelf op te peppen, maar deed dat volgens Cristea op ongepaste momenten. Bijvoorbeeld vlak voordat zij wilde serveren. "Is dit oké?, vroeg ze zich hardop af toen ze haar beklag deed bij de umpire.

Chagrijn bij toptennisster

Die vond het niet nodig om Osaka tot de orde te roepen, wat dan weer voor chagrijn bij Cirstea zorgde. Dat kwam ook nadat Osaka de beslissende derde set had gewonnen tot uiting. De winnares kreeg een zuinig handje en de discussie ging bij het net nog even door. In het interview na de wedstrijd haalde Osaka haar gram, want ze begreep simpelweg niet waarom haar opponente zo boos was omdat ze af en toe come on riep. "Ik denk dat het haar laatste keer hier was, jammer dat ze er zo boos over moest zijn", vond ze.

It's not very clear who says "C'mon" between serves, but if it's Osaka then Sorana is right, that's very poor sportsmanship from Osaka. pic.twitter.com/l5KIJc0GFZ — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 22, 2026

Ze gaf wel toe dat ze de verontwaardiging van Cirstea gebruikte om een psychologisch spelletje te winnen. "Ik kan er niet goed tegen dat ik zomaar respectloos word behandeld. Dus heb ik het in de volgende paar punten msischien een beetje overdreven", vertelde ze eerlijk op de baan.

'Nog nooit meegemaakt'

Op de persconferentie was de Japanse even later alweer wat bedaard en had ze spijt van de bovenstaande opmerkingen. Wel gaf ze aan 'dit nog nooit te hebben meegemaakt', doelend op de boosheid van Cirstea. Osaka wilde ook duidelijk maken dat ze niet hardop wat riep om haar tegenstander uit het spel te halen. "Het is puur voor mezelf. Ik heb er van andere tegenstanders nog nooit commentaar op gehad."

De uitgeschakelde Cirstea, die Osaka dus boos toesprak na de wedstrijd, wilde er niet te veel over kwijt in gesprek met de pers. Zij sloot haar Australien Open-carrière af met een nederlaag in de tweede ronde, want ze stopt aan het einde van dit kalenderjaar met proftennis.

More or less it's not very audible:

''What was that for?''

''That? For not knowing what fair play i, my friend, you're playing for so long and you don't know what fair play is'' https://t.co/G6Yabi89h1 pic.twitter.com/KgBK8yFun3 — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 22, 2026

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.