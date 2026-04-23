Madrid staat de komende tijd volledig in het teken van het tennistoernooi aldaar. Dat wordt bovendien gehouden in het stadion van Real Madrid. Voor tennislegende Rafael Nadal komen zijn twee grote liefdes dan ook bij elkaar. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een potje te spelen met enkele wereldberoemde topsporters.

De komende twee weken staat stadion Bernabéu van Real Madrid in het teken van toptennis. De grasmat is vervangen door een keurige gravelbaan, waarmee het een soort ultieme mix van de twee sporten is. Dat kan ook, aangezien De Koninklijke in die periode geen thuiswedstrijd speelt. Tennisicoon, en grote Real Madrid-fan, Rafael Nadal kan zijn geluk dan ook niet op. Bovendien kreeg hij de kans om eens een balletje te slaan met enkele wereldberoemde sterren.

Clash met topsporters

De status van Rafael Nadal als waar sporticoon is, ondanks de opkomst van Carlos Alcaraz en in mindere mate die van naamgenoot Rafael Jodar, nog altijd supergroot. Hij fungeert dan ook als een soort uithangbord van de Mutua Open, waar de beste spelers ter wereld strijden om de felbegeerde titel op het gravel. Daardoor kreeg de Spanjaard de kans om eens met andere mensen te tennissen, zoals te zien is op beelden die hij deelt.

Nadal speelde in Madrid immers een wedstrijdje met niemand minder dan Real Madrid-keeper Thibaut Courtois. Ook hun tegenstanders mochten er trouwens zijn. Dat waren nummer één van de wereld Jannik Sinner, samen met Real-middenvelder Jude Bellingham.

'Heel bijzonder'

Hoe eerlijk de wedstrijd precies verliep, is onduidelijk. Maar aan de scheidsrechter zal het niet gelegen hebben. De arbiter van dienst was namelijk de immer strenge voorzitter van Real Florentino Perez, die plaats nam in het bekende scheidsrechtersstoeltje. Verder waren ook toptennisster Iga Swiatek en speelster Linda Caicedo van de vrouwentak aanwezig. Nadal was in ieder geval erg blij met de ontmoeting, zo blijkt uit zijn post waarop hij een brede grijns op zijn gezicht heeft.

"Heel erg bedankt aan Real Madrid en de Mutua Open. Het was heel bijzonder om te genieten van deze baan in het Bernabéu", schrijft een blij tennisicoon. Voor Courtois werd het sowieso een erg bijzondere dag. Hij mocht plaatsnemen in de box van toptennisster Aryna Sabalenka. Daar zag de boomlange Belg hoe zij glansrijk de volgende ronde bereikte.