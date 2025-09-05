Aryna Sabalenka moest diep gaan in de halve finale van de US Open, maar de Belarussische toptennisster heeft zich wel weer in de finale van een Grand Slam geknokt. De nummer 1 van de wereld aast op revanche na een pechseizoen in de grote toernooien en proefde tegen Jessica Pegula vast aan haar topvorm.

Sabalenka is titelverdediger in New York, maar won sindsdien geen titel meer op een Grand Slam. In de finales van de Australian Open en Wimbledon verloor ze verrassend en op Roland Garros werd ze in de halve finales uitgeschakeld. In New York krijgt ze dus alsnog haar kans om van 2025 een mooi jaar te maken en een prijs te pakken. Tegen de als vierde geplaatste Pegula duurde het twee uur voordat ze als winnaar van de baan stapte: 4-6, 6-3 en 6-4.

Herhaling van finale

Sabalenka kwam in de eerste set op een 4-2-voorsprong, maar de Amerikaanse won daarna vier games op rij. In de tweede en derde set kon Sabalenka haar tegenstander achter zich houden. Na ruim twee uur spelen besliste de Belarussische de partij op haar derde matchpoint. "Ik heb heel hard moeten werken om te winnen", zei ze na afloop van de wedstrijd. Ze won vorig jaar de finale door Pegula in twee sets te verslaan.

'Lastige lessen geleerd'

Dat was haar derde grandslamtitel na twee eerdere zeges van de Australian Open. Dat ze nu op de US Open weer zo ver komt, betekent veel voor haar. Dat liet ze niet alleen blijken met een intense schreeuw na haar winnende punt, maar ook in haar interviews na afloop. "Ik wilde mezelf zo graag een nieuwe kans geven op een finale. Ik wil laten zien dat ik de lastige lessen geleerd heb dat ik veel beter kan tijdens finales. Ik ben super emotioneel dat het me is gelukt. Ik heb zeer goed tennis gespeeld en ik kon goed tegen de druk."

Na haar verloren halve finale op Roland Garros tegen Coco Gauff werden haar opmerkingen gefileerd. Ze zei toentertijd dat haar Amerikaanse tegenstander helemaal niet zo goed was, maar dat zij vooral heel slecht speelde. Daar wilde Sabalenka nu nog iets over kwijt. "Water is gebeurd in Parijs, zal hier zeker niet nog eens gebeuren en zelfs nooit meer", is ze stellig.

Nederlands tintje in finale

In de finale neemt de 27-jarige tennisster uit Belarus het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. De net 24 jaar oud geworden thuisspeelster rekende in een marathonpartij af met Naomi Osaka. Zij dankt haar zege mede aan een donderspeech van haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers.

