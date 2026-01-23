Liefst drie verboden middelen tegelijk werden bij een tennisster aangetroffen. Dat levert de 29-jarige Jana Fett een straf op van de International Tennis Integrity Authority (ITIA).

De Kroatische speelster, die op de WTA-ranking een hoogste notering had van plek 97 (in 2017), liep eind 2025 tegen de lamp bij het evenement Billie Jean King Cup. Rondom een wedstrijd in de play-offs leverde Fett een verdachte dopingtest in.

Drie middelen

De ITIA concludeert dat Fett drie verboden middelen had gebruikt. Namelijk SARM Ostarine, een metaboliet van LGD-4033 en metabolieten van GW501516. Ook haar b-staal is inmiddels beoordeeld en het oordeel blijft dat ze positief heeft getest op die stofjes.

ITIA schrijft: "Deze middelen zijn verboden krachtens de lijst die in 2025 is opgesteld. Ze is voorlopig geschorst en die schorsing is ingegaan per 22 december 2025. Spelers hebben het recht om in beroep te gaan tegen de voorlopige schorsing en moeten zich dan verantwoorden tegenover een tribunaal. Fett heeft geen protest aangetekend. Tijdens de voorlopige schorsing mag Fett niet meedoen aan, coachen tijdens of een bezoek afleggen aan een tennisevenement dat plaatsvindt onder auspiciën van leden van de ITIA of een andere nationale bond."

ITF

Fett heeft aan vijf grandslamtoernooien deelgenomen in het enkelspel. Ze schopte het tweemaal tot de tweede ronde. Ze speelt vooral een niveau lager bij de ITF. Daar stond ze in 14 finales, waarvan ze er 9 won. Ook sloeg ze vijfmaal toe in een dubbeltoernooi bij de ITF.

Op Instagram heeft de Kroatische tennisster gereageerd op de voorlopige schorsing. "Hallo vrienden, velen van jullie weten dat ik betrokken ben bij een lopend onderzoek naar het gebruik van doping. Ik stel me meewerkend op. Ik heb nog nooit met opzet of bewust een verboden middel geconsumeerd. Ik ben toegewijd aan schone en eerlijke sport. Ik werk samen met mijn adviseurs en de ITIA om mijn onschuld te bewijzen. Bedankt voor jullie begrip en steun."

