Tennistalent (19) dat Novak Djokovic versloeg doet bijzondere onthulling: 'Omdat hij aan het lunchen was!'

De 19-jarige tennisser Jakub Menšík heeft zijn eerste titel veroverd door zijn idool Novak Djokovic in de finale van Miami te verslaan met 7-6 (4), 7-6 (4). Met de beker in zijn handen vertelde de jonge Tsjech dat het niet veel had gescheeld of hij had helemaal niet aan het toernooi meegedaan.

Voor het toernooi van Miami had bijna niemand van Mensik gehoord, maar daar is nu verandering in gekomen. De jonge Tsjech is een geduchte tegenstander geworden in het tenniscircuit. Hij voorkwam dat Djokovic zijn 100e titel in de wacht sleepte. Opmerkelijk: Mensik was nog een baby toen de Serviër zijn eerste titel pakte.

"Het is een chaos in mijn hoofd, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is ongelooflijk, waarschijnlijk de mooiste dag van mijn leven", vertelde de nieuwe nummer 24 van de wereld na zijn titel. "Ik ben superblij met hoe ik gespeeld heb, het was fantastisch. Ik heb mijn zenuwen onder controle gehouden voor de wedstrijd en ben dolgelukkig".

Belangrijke rol Djokovic

"Het is niet de eerste keer dat ik tegen Novak speel, maar er is geen moeilijkere opgave in het tennis dan hem te verslaan. Ik voelde me geweldig. Mijn tijd is gekomen. Ik probeerde me gewoon te concentreren op de wedstrijd en net als in de voorgaande wedstrijden voelde ik de bal goed", zei een opgetogen Menšík direct na de wedstrijd in een televisie-interview.

De Tsjech looft zijn tegenstander en vertelt over de belangrijke rol van Djokovic in zijn leven. "Ik heb je zien spelen toen ik opgroeide en ben mede dankzij jou begonnen met tennissen. Bedankt voor alles wat je voor deze sport hebt gedaan".

Blessure

Het had weinig gescheeld of Mensik had helemaal niet aan het toernooi van Miami meegedaan. Hij vulde al bijna een afmeldingsformulier in vanwege een blessure, liet hij weten.

"Enorme dank aan fysiotherapeut Alejandro. Een uur voor het begin van het toernooi had ik het formulier om me af te melden al bijna ingevuld, maar ik had geluk dat ik een van de officials niet kon vinden, omdat die aan het lunchen was", concludeerde de kampioen van Miami.