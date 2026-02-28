Tallon Griekspoor wordt deze week tijdens het ATP-toernooi in Dubai bijgestaan door Marc Dijkhuizen. Dit blijkt zijn nieuwe coach te zijn. De leeftijdsgenoten kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij de junioren.

De nieuwe coach van Griekspoor is een oude bekende van hem. Ze kennen elkaar van hun periode in de jeugd. Dijkhuizen timmerde toen nog aan de weg om zelf door te breken als prof, maar dit ging niet zoals gewenst. Verder dan plek 953 op de wereldranglijst kwam hij niet.

Dubai

Dijkhuizen is sinds deze week in Dubai de nieuwe coach van Griekspoor, zo meldt NU.nl. De Nederlander kent tot dusver een uitstekend toernooi. Hij versloeg Andrey Rublev, de nummer achttien op de wereldranglijst, in de halve finale en neemt het zaterdag op tegen Daniil Medvedev. Het is de zesde keer in zijn carrière dat Griekspoor, de nummer 25 van de wereld, in een ATP-finale staat. Hiervoor won hij er al drie: in India, Rosmalen en op Mallorca.

Het begin van het seizoen liep niet op rolletjes voor Griekspoor. Zo ging hij onderuit in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Amerikaan Ethan Quinn. Dat deed Griekspoor dus nog zonder coach aan zijn zijde, al hielpen zijn broers hem wel veelvuldig. In september vorig jaar nam Griekspoor afscheid van Kristof Vliegen en sindsdien zat hij zonder coach. Met Dijkhuizen wil de 29-jarige Nederlander stijgen op de wereldranglijst.

ATP-finale

Het eerst voor het eerst dat Griekspoor in de finale van het ATP-toernooi in Dubai staat. Richting de finale versloeg hij achtereenvolgens Virtanen, Bublik, Mensik en Rublev. Medvedev was te sterk voor Chang, Wawrinka, Brooksby en Auger-Aliassime.