Het is teamcaptain Kiki Bertens met de Nederlandse tennissters niet gelukt om zich te plaatsen voor de play-offs op de Billie Jean King Cup. Ook al won de ploeg van Georgië, door de overige resultaten in de groep is deelname aan de play-offs niet meer mogelijk.

De taak voor de Nederlandse tennisformatie was duidelijk in het Portugese Oeiras. Alleen groepswinst zou een plek in de halve finale betekenen, waarmee kans op promotie naar de wereldgroep nog mogelijk was. Daarvoor moest de ploeg onder leiding van teamcaptain Kiki Bertens wel Turkije, Georgië en Hongarije onder zich houden. Na twee gespeelde wedstrijden gaat dat al niet meer lukken.

Slechte weersomstandigheden

De Billie Jean King Cup in Portugal wordt al dagen beheersd door de slechte weersomstandigheden nabij Lissabon. Dinsdag viel de ontmoeting met Hongarije letterlijk en figuurlijk in het water door harde regenval. Daarom moest er tot woensdag worden gewacht. Van Hongarije verloren de tennissters met 2-1. Daarom volstond tegen Georgië alleen de winst.

Sterk optreden Nederland

De singles werden nota bene ook nog op de woensdag gespeeld. Toch hadden de Nederlandse tennissters weinig last van twee wedstrijden op een dag te spelen. Anouk Koevermans won overtuigend met 6-0, 6-3 van Sofia Shapatava, terwijl Suzan Lamens het iets moeilijker had tegen Ekaterine Gorgodze: 3-6, 6-0, 6-2.

Donderdag moest alleen de dubbel nog worden gespeeld, met de twee debutanten Britt du Pree en Anouck Vrancken Peeters. Ook die trok de Nederlandse équipe naar zich toe: 6-1, 6-1. Maar ondanks dat Georgië werkelijk niks had in te brengen, is de droom op promotie inmiddels niet meer te verwezenlijken.

Uitschakeling een feit

Aangezien Bertens en haar team al hadden verloren van Hongarije, moesten de Oranje-dames hopen op een misstap van de concurrent die bovendien het enige land was met een speelster van in de top 100. Dat gebeurde echter niet. De Hongaren wonnen eveneens eenvoudig met 3-0 van Turkije, en zijn niet meer bij te halen. Later op donderdag wordt het duel met de Turken om des keizers baard gespeeld.

Een hard gelag voor teamcaptain Bertens die met veel enthousiasme naar Portugal was getrokken. Wel besefte ze vooraf al dat het lastig zou worden met Hongarije in de poule. Nu de uitschakeling een feit is, zal Nederland ook volgend jaar nog op het één-na-hoogste niveau blijven acteren.