De Nederlandse tennissters zijn onder leiding van de nieuwe teamcoach Kiki Bertens slecht begonnen aan de Billie Jean King Cup in Portugal. In een uitgestelde confrontatie tegen Hongarije verloor Nederland na twee duels met 1-2.

Het hele schema in Portugal ging de afgelopen dag behoorlijk op de schop. Eigenlijk zouden de Nederlandse vrouwen woensdag tegen Turkije spelen, en dinsdag al tegen Hongarije. Maar door hevige regenval in het Portugese Oeiras, nabij hoofdstad Lissabon, werden de wedstrijden uitgesteld.

Koevermans

Alleen Anouk Koevermans kwam op dinsdag al in actie tegen Amarissa Toth, die veel lager staat op de wereldranglijst. Die partij kwam halverwege echter stil te liggen en werd woensdag afgemaakt. De Nederlandse nummer 159 van de wereld won uiteindelijk met 2-6, 6-1, 7-6. Vooral het eind was zeer spannend en het had weinig gescheeld of Koevermans had verloren.

Suzan Lamens

Even later was het de beurt aan Suzan Lamens, de beste tennisster van Nederland. Zij moest echter ook tegen de beste speelster van Hongarije, Anna Bondar, die bovendien de enige speelster in de top 100 is bij het toernooi. Ondanks een goed begin verloor Lamens 6-7 (5), 1-6. Bovendien moest ze vrij snel daarna alweer aan de bak.

Zowel Lamens als Koevermans mochten namelijk slechts een uur na de singles alweer in actie komen bij de dubbels. Tegen Bondar, die samen speelde met Adrienn Nagy, wonnen de Hongaarse vrouwen beide sets: 6-4, 6-4. En daarmee kent Nederland een valse start aan het landentoernooi.

Nieuwe rol Bertens

Vooraf was Kiki Bertens, voormalig nummer vier van de wereld, in haar nieuwe rol als teamcaptain nog hoopvol. "Het voelt voor mij als een hele eer om het over te mogen nemen, ik zie het als de volgende stap", vertelde de 34-jarige Bertens over haar vuurdoop in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. Ze kon echter geen beroep doen op Arantxa Rus die een ander programma koos.

Billie Jean King Cup

Nederland speelt in Portugal ook nog in de groepsfase tegen Turkije en Georgië. Die moeten gewonnen worden om de play-offs te kunnen halen, aangezien alleen de groepswinnaar zich plaatst. Zestien landen strijden aan de Portugese kust om slechts drie tickets om te kunnen promoveren. Alleen in de play-offs kan de wereldgroep voor 2027 worden afgedwongen. Nederland komt momenteel uit op het één-na-hoogste tennisniveau voor landenteams.