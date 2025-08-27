Italiaanse toptennisster Jasmine Paolini heeft nu al voor dé foto van het toernooi gezorgd op de US Open. Ze werd op bizarre wijze vastgelegd tijdens haar partij tegen Destanee Aiava in de eerste ronde van de Grand Slam.

De Italiaanse fotograaf Ray Giubilo was verantwoordelijk voor het bijzondere plaatje. Hij plaatste de foto op zijn eigen Instagram, maar het beeld gaat inmiddels de hele wereld over.

De timing van de foto is namelijk bizer. Paolini houdt haar racket voor haar gezicht, maar daarbij komen haar ogen, neus en mond precies overeen met het design van het racket.

'Onwerkelijk'

Tennisfans zijn enorm onder de indruk en delen veel complimenten uit aan Giubilo. "De beste foto die ik ooit gezien heb", schrijft iemand. "Dit shot is onwerkelijk", reageert iemand anders. "Wat een geweldige foto, perfecte timing."

Overtuigende zege

Paolini speelde erg sterk in de openingsronde in New York. De nummer negen van de wereld won in twee sets van de Australische Aiava. Het werd 6-2, 7-6.

Donderdag speelt ze haar volgende wedstrijd tegen Iva Jovic. Paolini is goed in vorm en bereikte vorige week nog de finale van de Cincinnati Open. Daarin verloor ze met 7-5, 6-4 van Iga Swiatek. De Poolse is ook op de US Open een grote concurrent. Swiatek moet dan wel in de tweede ronde langs de Nederlandse Suzan Lamens komen.

Paolini won nog nooit een Grand Slam. Vorig jaar bereikte ze in New York de vierde ronde. Ze speelde in 2024 wel de finale van Wimbledon en Roland Garros.

