Carlos Alcaraz sleepte op overtuigende wijze de eindwinst op de US Open binnen en maakte zo op meerdere manieren indruk. Naast zijn uitmuntende prestaties en flitsende spel waren olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As nog door een andere reden gecharmeerd van de Spanjaard. ''We hadden niks te klagen.''

Alcaraz grapte voorafgaand aan zijn US Open-finale dat hij Sinner vaker zag dan zijn eigen familie. Het was dan ook de derde grand slam-finale op rij dat de Spanjaard en de Italiaan clashte.

'Waar haal je dan motivatie vandaan?'

"Dan denk je ook weer aan het eenzame bestaan als tennisser'', zegt Hoog in de podcast die ze wekelijks maakt voor Sportnieuws.nl, tegen haar mede-olympisch kampioen Van As. Die reageert als volgt: ''Je bent altijd maar op reis, wel met je team, maar dat is anders dan met vrienden en familie.''

Hoog haalt vervolgens de situatie van Tallon Griekspoor aan. ''Sinner en Alcaraz winnen dan toernooien, maar we hadden het vorige week over Griekspoor. Die gaf aan dat hij mentaal in een dip zit en dat het een zwaar bestaan is als tennisser. Die doet evenveel moeite, maar wint dan gewoon niet zo vaak. Waar moet je dan je motivatie vandaan halen?’’

'Die bruine armen'

Hoog sprak vol lof over het spel van Alcaraz in de finale van de US Open. "Hij was weer fenomenaal. Er zat power in. Hij domineerde echt de wedstrijd." Toch was zijn spel niet het enige wat haar opviel.

"We hadden het er in de wandelgangen hier naartoe nog over, wij vonden allebei dat Alcaraz er enorm leuk uitzag." De giechelende Van As kan dat alleen maar beamen: ''Hij had leuk kort haar, lekker shirtje. Daar gaat het natuurlijk niet om, maar wij vonden Rafael Nadal natuurlijk ook alleen ‘heel leuk’ door zijn tennisprestaties. Hey hallo, die bruine armen en dan zulk spel laten zien.'' Hoog rondt af. "We hadden niks te klagen.''

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door in de podcast die ze maken voor Sportnieuws.nl. De twee tweevoudig olympisch kampioenen hebben het deze week onder andere over de stoom die uit de oren van Max Verstappen kwam, de veelbesproken test die topatleten Lieke Klaver en Femke Bol moeten ondergaan én de gênante ontdekking in de schaatswereld. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.