De eerste ronde van Wimbledon blijkt een waar slagveld te zijn geworden voor de geplaatste spelers. Alexander Zverev werd dinsdagavond de zoveelste toptennisser die vroegtijdig sneuvelde op het Engelse gras. De organisatie ziet de nachtmerrie steeds erger worden, want de ene na de andere topnaam valt weg.

De nummer drie bij de mannen (Zverev) én vrouwen (Jessica Pegula) vlogen er dinsdag uit en zijn de hoogst geplaatste spelers op Wimbledon die hun droom op een Grand Slam-titel al kunnen vergeten. Voor de organisatie in Londen een nachtmerrie, want zij zijn normaliter zulke grote namen dat ze voor extra goede kaartverkoop zorgen. Er zijn nog zat toptennissers over, maar nu de rook van de eerste ronde optrekt, blijkt er een waar slagveld te zijn ontstaan.

Tallon Griekspoor

Nederland had met Tallon Griekspoor één geplaatste speler in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De nummer 31 van de plaatsingslijst moest met veel chagrijn in zijn lijf het heilige gras al op de openingsdag verlaten. En hij was niet de eerste en enige. Jelena Ostapenko had maandag al vroeg de twijfelachtige eer om als eerste geplaatste speler Wimbledon te moeten verlaten. Daarna volgde de ene na de andere grote naam.

Veel mannen al naar huis

Bij zowel de mannen als de vrouwen zijn er 32 geplaatste tennissers. Zij hadden een beschermde status bij de loting en ontliepen de elkaar sowieso in de eerste ronde. Maar ook de 'mindere goden' blijken een lastige klant, want tennissers van allerlei pluimage waren te sterk voor de toppers. Om bij de mannen te beginnen: hieronder staat de waslijst aan uitgeschakelde geplaatste tennissers.

Alexander Zverev (3)

Lorenzo Musetti (7)

Holger Rune (8)

Daniil Medvedev (9)

Francisco Cerundolo (16)

Alexei Popyrin (20)

Stefanos Tsitsipas (24)

Dennis Shapovalov (27)

Alexander Bublik (28)

Alex Michelsen (30)

Tallon Griekspoor (31)

Matteo Berrettini (32)

Vrouwen

Bij de vrouwen is nummer drie Pegula de hoogst geplaatste speelster die haar koffers al moest pakken. De twaalf uitgeschakelde mannen worden nog niet gehaald, maar ook het vrouwentoernooi blijkt een kerkhof voor de geplaatste tennissters. De eerste ronde is nog niet voorbij. Dinsdagavond en woensdag komen er nog enkele geplaatste spelers in actie bij zowel de mannen als de vrouwen.

Jessica Pegula (3)

Qinwen Zheng (5)

Paula Badosa (9)

Karolina Muchova (15)

Jelena Ostapenko (20)

Magdalena Frech (25)

Marta Kostyuk (26)

McCartney Kessler (32)

