Een onverwacht moment op Wimbledon: toptennisster Jessica Pegula verloor dinsdag kansloos van Elisabetta Cocciaretto. En dat terwijl de nummer drie van de wereld er alles aan deed om zich ideaal voor te bereiden op het toernooi.

Cocciaretto was binnen het uur al klaar met de Amerikaanse toptennisster. Pegula ging er met 6-2, 6-3 van af. De Italiaanse tennisster verraste pas geleden ook al op het WTA-toernooi van Rosmalen, door Suzan Lamens in de kwartfinale naar huis te slaan.

Rijkste tennister ter wereld

Pegula staat bekend als de 'rijkste tennisster ter wereld', omdat haar ouders miljardair zijn. De ouders van Pegula bezitten meerdere sportteams, zoals het NFL-team Buffalo Bills. De Amerikaanse besloot om niet in het spelershotel te verblijven, maar koos voor een andere locatie om te slapen.

De belangrijkste redenen: ze wilde buiten Wimbledon om juist weg blijven van haar collega's en tegenstanders en daarnaast hecht ze veel waarde aan een goed bed en een goed kussen. Dat blijkt dus niet het gewenste effect te hebben gehad: de tegenstander van Pegula staat 116e op de wereldranglijst.

Kwaliteit van slapen

Pegula werd bij Express geciteerd: "Wanneer je twintig bent en je begint net met reizen, klaag je niet zo veel: je bent meer bezig met het leven op de tour. Maar als je dertig wordt, heb je gewoon een beter kussen nodig."

"En oh my gosh, wegblijven van alle anderen is ook een enorm ding voor mij", gaat Pegula verder. "Ik denk dat dat er misschien ook mee te maken heeft. Ik had gewoon het idee van: ik kan die spelershotels niet meer aan. Wanneer je in zo'n aangewezen hotel zit, voelt het alsof je mentaal wordt uitgeput."

Alles over Wimbledon

