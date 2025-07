Het blijft maar verrassende uitslagen regenen op Wimbledon. Qinwen Zheng, de regerend olympisch tenniskampioene, verloor dinsdag in de eerste ronde van haar Tsjechische tegenstander Katerina Siniakova.

Siniakova was in drie sets te sterk: 7-5, 4-6 en 6-1. Zheng - de nummer zes van de wereld - is al jaren niet zo goed op het gras van Wimbledon. Haar beste resultaat is de derde ronde in 2022. De Chinese tennisster behoorde dan ook niet tot de topfavorieten voor de eindzege.

Het is de zoveelste hooggeklasseerde speler die in de eerste ronde al het strijdtoneel moet verlaten. Eerder op dinsdag werd Jessica Pegula al uitgeschakeld. De nummer drie van de wereld verloor met harde cijfers van Elisabetta Cocciaretto: 6-2, 6-3. Pegula kende nog een 'ideale voorbereiding', aangezien zij haar eigen hotel had uitgekozen. Zij wilde expres niet in het spelershotel.

Twee topmannen uitgeschakeld

Ook bij de mannen zijn de nodige toppers al vroegtijdig naar huis geslagen. Lorenzo Musetti (zevende op de wereldranglijst) verloor in vier sets van een qualifier, terwijl Daniil Medvedev (negende en voormalig nummer één) maandag in evenveel sets van Benjamin Bonzi verloor.

Tallon Griekspoor

Of wat te denken van Tallon Griekspoor, die afgelopen weekend nog het ATP-toernooi van Mallorca op zijn naam schreef. De nummer 29 van de wereld hoopte die lijn door te trekken naar Wimbledon, maar kwam van een koude kermis thuis. De Amerikaan Jenson Brooksby bleek in drie sets te sterk.

"Vanaf bal één was het een gevecht tegen mezelf", gaf hij na afloop toe bij Eurosport. De beste prestatie van Griekspoor blijft zodoende het bereiken van de tweede ronde in 2022 en 2024. "Op papier zou het denk ik mijn beste grandslamtoernooi moeten zijn, maar dat is er tot nu toe absoluut nog niet uitgekomen."

