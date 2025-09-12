Toptennisser Botic van de Zandschulp (nummer 82 van de wereldranglijst) heeft vrijdag in twee sets verloren van de Argentijn Francisco Cerundolo in de kwalificatie voor de Davis Cup. Daarmee komt Nederland op 2-0 achterstand.

De Nederlander en de Argentijn waren erg aan elkaar gewaagd. Het lukte geen van beiden om een ruime voorsprong op te bouwen. De eerste set moest dan ook beslist worden met een tiebreak. Daar liet Cerundolo, nummer 21 van de wereld, zijn grote kwaliteit doorschemeren. Hij pakte de eerste set.

Cerundolo domineerde de tweede set en pakte al snel een dubbele break voorsprong. Van de Zandschulp kon er niet meer tegenop en moest zijn meerdere erkennen in de Argentijn. Het werd 6-1 in de tweede set.

Daarmee komt Oranje in grote problemen. Nederland staat nu op 2-0-achterstand tegen Argentinië. Eerder op vrijdag verloor debutant Jesper de Jong namelijk van Tomás Martín Etcheverry met 6-4, 6-4. Dat betekent dat de Argentijnen zaterdag maar één partij hoeven te winnen. Na het eerste dubbelspel kan het dus al afgelopen zijn.

Tallon Griekspoor

Nederland kon in die jaren elke keer leunen op kopman Tallon Griekspoor, maar hij heeft deze editie besloten om niet mee te doen. De beste Nederlandse tennisser van dit moment merkte dat zijn deelname aan het eindtoernooi van de Davis Cup, dat pas laat in het jaar wordt gehouden, een negatief effect had op de prestaties bij individuele toernooien. Hij doet dus ook niet mee aan de kwalificaties daarvoor.

Kwalificatie

Als verliezend finalist van vorig jaar hoeft Nederland alleen de laatste kwalificatieronde door te komen. Veertien landen nemen het in zeven knock-outduels tegen elkaar op. De zeven winnaars mogen meedoen aan het finaletoernooi. Titelhouder Italië organiseert dat evenement en is daardoor al geplaatst.

Captain Paul Haarhuis heeft Jesper de Jong (79e op de wereldranglijst), Botic van de Zandschulp (82e) en Guy den Ouden (147e) voor het enkelspel geselecteerd. Dat team is aangevuld met dubbelspecialisten Sander Arends en Sem Verbeek.

Vrijdag staan twee duels in het enkelspel op het programma tegen Argentinië. De Jong verloor de eerste in twee sets van Tomás Martín Etcheverry. Zaterdag zullen er opnieuw twee enkelpartijen worden gespeeld, maar wordt er een dubbelspel aan toegevoegd. Het land dat als eerst drie partijen wint, gaat naar de volgende ronde.

Finaletoernooi

Het finaletoernooi wordt van 18 tot en met 23 november gespeeld in Bologna. Daar doen dus acht landen mee en na de kwartfinales, halve finales en finale zal dus bekend zijn welk team de opvolger wordt van Italië. Dat zou zomaar het gastland zelf kunnen zijn, want aan de hand van Jannik Sinner wonnen zij de afgelopen twee edities.