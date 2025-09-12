Nederland dreigt al heel snel uitgeschakeld te worden in de Davis Cup. In de laatste kwalificatieronde staat Oranje met 2-0 achter tegen Argentinië. Zaterdag moet het dubbelspel worden gewonnen. Captain Paul Haarhuis overweegt de boel om te gooien.

Voormalig topdubbelspeler Haarhuis kiest zaterdag mogelijk voor Botic van de Zandschulp in het dubbelspel. Oranje staat tijdens de qualifiers voor de Davis Cup Finals tegen Argentinië met 2-0 achter na de eerste dag.

Sander Arends en Sem Verbeek

Captain Paul Haarhuis heeft Jesper de Jong (79e op de wereldranglijst), Botic van de Zandschulp (82e) en Guy den Ouden (147e) voor het enkelspel geselecteerd. Dat team is aangevuld met dubbelspecialisten Sander Arends en Sem Verbeek. Oorspronkelijk leken die laatste twee het dubbelspel te gaan spelen. Dit lijkt te veranderen na de nederlagen van Jesper de Jong en Van de Zandschulp op de eerste dag.

'Nog geen keuze gemaakt' aldus captain Paal Haarhuis

"Ik heb nog geen keuze gemaakt", zei Haarhuis na afloop van de speeldag. "We hebben nog niet echt de tijd gehad om het er even rustig over te hebben. Ik heb hem de vraag gesteld en gezegd dat hij er even rustig over moet nadenken. Dus hij zal dadelijk met een antwoord komen. Op basis daarvan gaan we een beslissing nemen over wie, wat en hoe. Op dit moment is dat nog niet duidelijk."

Ook Van de Zandschulp leek het dubbelspel wel te zien zitten. "Het is altijd een optie. Misschien moet je nu ook meer, dan als je in een andere positie had gestaan. Het is even kijken of mijn team wil dat ik dubbel of niet", aldus de tennisser.

Het finaletoernooi van de Davis Cup in Bologna

Het finaletoernooi wordt van 18 tot en met 23 november gespeeld in Bologna. Daar doen dus acht landen mee en na de kwartfinales, halve finales en finale zal dus bekend zijn welk team de opvolger wordt van Italië. Dat zou zomaar het gastland zelf kunnen zijn, want aan de hand van Jannik Sinner wonnen zij de afgelopen twee edities.