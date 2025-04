Enorme domper voor Tallon Griekspoor na frustraties bij Nederlandse tennisser in finale Marrakesh

Een enorme domper voor Tallon Griekspoor. De Nederlandse tennisser had zondag in Marrakesh de kans om zijn derde ATP-toernooi ooit te winnen, maar ging in de finale onderuit tegen de Italiaan Luciano Darderi: 6-7, 6-7. Griekspoor grijpt daarmee ook nog eens naast de eerste graveltitel uit zijn loopbaan.

Griekspoor won twee van zijn voorgaande drie ATP-finales, maar stond in Marrakesh voor de eerste keer in de finale van een graveltoernooi. Darderi had daar wel ervaring mee, want hij speelde vorig jaar zijn enige eerdere finale op het gemalen baksteen van Cordoba en pakte toen direct de titel. De Italiaan won zondag tot grote teleurstelling van Griekspoor dus ook zijn tweede eindstrijd.

Eerste tik

Waar op gravel normaal gesproken de service een stuk minder belangrijk is, was daar in het begin van de partij weinig van te merken. Griekspoor en Darderi walsten door hun servicegames heen, maar bij 4-4 kwam de als eerste geplaatste Nederlander ineens in de problemen. Hij liet drie kansen liggen om er 5-4 van te maken en de Italiaan sloeg op zijn eerste breakpoint wel toe. Griekspoor knokte zich echter terug en brak Darderi op love meteen weer terug.

De twee tennissers maakten in hun volgende servicegame geen fout en dus werd de set beslist in een tiebreak. Daarin bleef de Italiaan foutloos op zijn eigen opslag, terwijl Griekspoor wel twee puntjes inleverde en dus was de set voor de nummer 57 van de wereld.

Frustratie bij Griekspoor

Griekspoor moest uit een ander vaatje tappen en leek dat te doen toen hij bij 1-1 in de servicegame van Darderi op 15-40 wist te komen. De Italiaan werkte de twee breakpoints weg en won mede dankzij een aantal gelukjes toch de game.

De frustratie begon ondertussen toe te nemen bij de Nederlander en dat was helemaal het geval toen de nummer 37 van de wereld bij 5-5 weer een breekkans liet liggen. Griekspoor dwong desondanks wel een tiebreak af. De Italiaan herhaalde daar zijn trucje uit de eerste set door geen enkel punt op eigen opslag af te geven en zag Griekspoor er door een mislukte volley wel eentje inleveren. Darderi kwam op 6-3 in de tiebreak en maakte het op zijn tweede matchpoint af.

Vierde finale

Voor Griekspoor was het de vierde finale uit zijn carrière op de ATP Tour. Zijn vorige drie speelde hij allemaal in 2023. Hij was in dat jaar de beste bij het hardcourttoernooi in Pune (India) en won voor eigen publiek op het gras in Rosmalen, maar verloor de eindstrijd in Washington.

Door de nederlaag van Griekspoor blijft Robin Haase de laatste Nederlandse man met een titel op gravel. Hij was in 2012 de beste in Kitzbühel nadat hij een jaar eerder daar ook al met de beker in zijn handen stond.

Weinig hersteltijd

De Nederlander heeft weinig tijd om bij te komen van de finale, want hij moet de komende week alweer aan de bak bij het masterstoernooi van Monte Carlo. De Nederlander speelt daar dinsdag zijn partij in de eerste ronde tegen de Fransman Arthur Fils, de nummer 15 van de wereld.