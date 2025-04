Tenniswereld schrikt op van corruptiezaak: levenslange ban en vier schorsingen

De International Tennis Integrity Agency (ITIA) heeft een keiharde schorsing opgelegd aan de Franse tennisser Yannick Thivant. De 38-jarige speler is de rest van zijn leven niet meer welkom bij een professioneel tennistoernooi.

Ook vier andere tennisser zijn aangepakt door TITA. Allen zijn betrokken bij een illegaal goksyndicaat in België. Het gaat om spelers die zichzelf amper prof konden noemen, want alle vijf stonden ze nooit in de top 200 van de wereld.

Dat betekent dat ze ook weinig prijzengeld bij elkaar hebben geslagen, wat ze in theorie weer gevoeliger maakt om op zoek te gaan naar wat minder fraaie manieren om wat geld te verdienen met hun sport.

Matchfixing

Thivant heeft zijn betrokkenheid toegegeven bij matchfixing. Bij liefst 22 wedstrijden, tussen 2017 en 2018, heeft hij de koers van een duel gemanipuleerd zodat hij, of een ander, winst kon behalen door op de pot te gokken.

In zestien van die partijen speelde hij zelf, bij de andere zes wist hij dus iets te regelen door deals te sluiten met één of twee van de spelers. De Fransman moet ook nog dik 60.000 euro betalen als boete.

Britse tennisser pleegt 'hoogverraad' richting Novak Djokovic: 'Ik heb besloten mij terug te trekken' De Britse tennisser Jay Clarke heeft zich teruggetrokken uit de rechtszaak die de Professional Tennis Players Association (PTPA) – opgericht door Novak Djokovic – heeft aangespannen tegen de bestuursorganen in de tennissport. Onder leiding van de Servische superster is de spelersvakbond een 'burgeroorlog' gestart in de tenniswereld. Nu moet de PTPA de strijd echter voortzetten zonder een belangrijke eiser.

Frankrijk

Alle vijf gestrafte spelers komen uit Frankrijk. De mildste straf is een schorsing voor twee jaar. De vijf namen van de betreffende tennissers zijn Yannick Thivant, Thomas Brechemier, Gabriel Petit, Thomas Setodji en Hugo Daubias.

"De samenwerking tussen de ITIA en de Belgische autoriteiten heeft geleid tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor de leider van het syndicaat, Grigor Sargsyan," aldus de ITIA in een persverklaring. "Vier van de zaken zijn beoordeeld door een onafhankelijke Anti-Corruptie Hoorzittingsofficier (AHO), terwijl de vijfde rechtstreeks is opgelost tussen de speler en de ITIA."

Na foto met Lionel Messi loopt Novak Djokovic nu voetballegende van ander kaliber tegen het lijf Novak Djokovic moest zondag weer poseren met een voetballegende. De Servische tennisser loopt in Miami de ene na de andere beroemdheid tegen het lijf en iedereen wil met hem op de foto. Djokovic kan zijn legendarische status in het tennis namelijk zelf vergroten als hij de finale wint van het Masters-toernooi.

Schorsing

Setodji, 29 jaar, is voor 10 jaar geschorst en kreeg een boete van 20.000 dollar, en moet ook een schadevergoeding betalen van 5.500 euro , “nadat hij schuldig werd bevonden aan het manipuleren van drie wedstrijden in 2017 en het niet melden van een corrupte benadering in 2018.”

Brechemier kreeg een schorsing van zeven jaar en zes maanden en een boete van $ 40.000, waarvan $ 27.500 voorwaardelijk is, nadat hij toegaf 11 wedstrijden te hebben gemanipuleerd tussen 2017 en 2018.

Lionel Messi na tennis-uitstapje in invalbeurt direct goud waard voor Inter Miami Lionel Messi was in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) weer eens een belangrijke rol gespeeld bij zijn club Inter Miami. De Argentijnse stervoetballer begon op de bank, maar toen hij binnen de lijnen kwam liet hij direct zijn kwaliteit zien.

Boete

Petit kreeg een schorsing van zes jaar en zes maanden en een boete van $35.000, nadat hij niet had gereageerd op de beschuldigingen van de ITIA. Daubias is voor twee jaar geschorst en kreeg een boete van $15.000. Brechemier was de hoogst gerangschikte speler van de vijf, met een hoogste enkelspelranking van 399 in zijn carrière.

De ITIA verklaarde dat de vijf spelers tijdens hun schorsingen geen wedstrijden mogen spelen, coachen of bijwonen die zijn goedgekeurd of gesanctioneerd door leden van de ITIA of een nationale tennisbond.