De US Open is begonnen. Het grandslamtoernooi in New York bevat nieuwe talenten en ervaren rotten. De 38-jarige Novak Djokovic was exact dubbel zo oud als zijn 19-jarige tegenstander in de eerste ronde Learner Tien. Maar wie zijn eigenlijk de oudste deelnemers?

Waar Julieta Pareja met haar 16 jarige leeftijd de jongste speelster is in het vrouwentoernooi, biedt diezelfde klasse ook de oudste speelster. De Amerikaanse tennislegende Venus Williams is ruim de veertig gepasseerd, maar ontving een wildcard van de organisatie.

Venus Williams (45 jaar)

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Williams de oudste speelster in het toernooi is. De 7-voudig grandslamwinnares stroomt op 45-jarige leeftijd in tijdens de eerste ronde. Ze speelt tegen de 16 jaar jongere Tsjech Karolína Muchová, die dus ook 'al' 29 jaar oud is. Williams houdt simpelweg teveel van de sport. Ze won de US Open in 1999 en 2009, toen de meeste huidige deelnemers nog niet eens waren geboren.

Novak Djokovic (38 jaar)

De op één na oudste mannelijke deelnemer is Novak Djokovic. De Serviër blies enkele maanden geleden 38 kaarsjes uit. In tegenstelling tot Williams behoort hij nog wel tot de wereldtop, al is dit jaar duidelijk dat jongelingen als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz de 24-voudig grandslamwinnaar inmiddels overtreffen. Djokovic is de enige 30'er in de top tien van de wereld. Sterker nog, de top 100 van de wereld bevat slechts elf dertigers.

Gaël Monfils (38 jaar)

De 'opa' van de US Open is publiekslieveling Gaël Monfils. De Fransman wordt over enkele maanden 39 jaar oud, maar geniet nog altijd van zijn tenniscarrière. Hij is de huidige nummer 51 van de wereld dus behoort tot de stabiele subtop van het toernooi in New York. Monfils stond in 2005 voor het eerst op de US Open.

Laura Siegemund (37 jaar oud)

Tot slot mag Laura Siegemund uit Duitsland absoluut niet ontbreken op deze lijst. Na Williams is de 37-jarige Siegemund de oudste vrouwelijke tennisser op de US Open 2025. De nummer 47 van de wereld is een laatbloeier en stond recent nog knap in de kwartfinale van Wimbledon. Op 27-jarige leeftijd maakte ze in 2015 haar debuut op de US Open.

'Bejaarde' tennissers die dit lijstje net niet hebben gehaald zijn Adrian Mannarino (37 jaar), Roberto Bautista Agut (37 jaar) en Marin Cilic (36 jaar). De oudste speler ooit op de US Open is Renée Richards, die in 1977 op 47-jarige leeftijd op het toernooi stond.

