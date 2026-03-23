Juan Carlos Ferrero heeft zich opnieuw genoodzaakt gezien om van zich te laten horen na opvallende verhalen die de ronde deden op sociale media. De voormalig nummer één van de wereld en oud-coach van Carlos Alcaraz kwam daarom met een duidelijke boodschap.

De 46-jarige Spanjaard ontkrachtte via een Instastory opnieuw geruchten over zijn gezondheid. Volgens Ferrero circuleren er al dagenlang berichten die volgens hem niet op waarheid berusten. "Ik wil dit heel duidelijk maken: het is absoluut niet waar", liet hij weten in zijn verklaring.

Pijnlijk onderwerp

Daarbij benadrukte de oud-Roland Garros-winnaar dat het onderwerp hem diep raakt. Niet alleen vanwege de aard van de speculaties, maar ook omdat de ziekte waarover wordt gesproken zijn eigen familie heeft getroffen. Ferrero verloor op jonge leeftijd zijn moeder aan kanker en noemde het daarom een thema dat volgens hem met respect behandeld moet worden.

Hoewel hij veel steun ontvangt van fans en bekenden, richtte Ferrero zich vooral tot mensen die de geruchten verspreiden. Hij riep op tot verantwoordelijkheid en benadrukte dat ongecontroleerde informatie grote impact kan hebben. "Het is krankzinnig dat dit opnieuw gebeurt", voegde hij daar zichtbaar gefrustreerd aan toe.

Stapje terug

Sinds de breuk met Carlos Alcaraz in december vorig jaar staat Ferrero minder op de voorgrond in de tenniswereld. Na een samenwerking van meer dan tien jaar, waarin zijn pupil uitgroeide tot nummer één van de wereld en meerdere grandslamtitels veroverde, richt hij zich nu vooral op zijn academie in Villena en een nieuwe rol als mental coach van de jonge golfer Ángel Ayora.

Carlos Alcaraz

Sinds de breuk met Ferrero blijft Alcaraz sportief gezien overeind aan de absolute top. De Spaanse nummer één van de wereld veroverde dit jaar al de titel op de Australian Open en schreef ook het toernooi van Doha op zijn naam. Daarmee liet hij zien dat hij ook zonder zijn voormalige mentor nog altijd tot de grootste favorieten op de tour behoort.

Toch kreeg de 22-jarige Spanjaard vannacht een tegenvaller te verwerken tijdens de Miami Open. Alcaraz werd daar verrassend uitgeschakeld in de derde ronde, waar de Amerikaan Sebastian Korda in drie sets te sterk bleek. De nederlaag betekende een vroegtijdig einde van zijn jacht op een nieuwe titel in Florida.