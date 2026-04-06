Voormalig tennistopper Juan Carlos Ferrero (46) voelt zich nog steeds deels betrokken bij de recente successen van Carlos Alcaraz. Hoewel hij veel aanbiedingen om een andere speler of speelster te coachen heeft afgewezen, sluit hij niet uit dat hij voor het einde van het seizoen van gedachten verandert. Eerder dit jaar werd de succesvolle samenwerking met de nummer één van de wereld plots beëindigd.

Drie maanden geleden kwam er een schokkende breuk tussen Carlos Alcaraz en Juan Carlos Ferrero. Hun samenwerking, gestart in 2019, was extreem succesvol. De huidige nummer één van de wereld veroverde zes Grand Slam-titels met de Valenciaanse coach aan zijn zijde, klom naar de top van de ranglijst en groeide als speler.

'Het is iets buitengewoons

Ferrero, die momenteel de Spaanse golfer Angel Ayora adviseert, verklaarde dat hij Alcaraz en zijn huidige team heeft gefeliciteerd na hun succes op de Australian Open in januari, toen Alcaraz zijn carrière-Grand Slam completeerde. "Ik heb ze gefeliciteerd toen ze zich kwalificeerden voor de finale en nogmaals nadat Carlos en het hele team geschiedenis hadden geschreven. Het is iets buitengewoons, ze verdienden deze felicitaties, en ik ben blij dat alles goed is gegaan", zei Juanki in een interview met Marca.

Gevraagd of hij zich onderdeel voelt van het succes in Melbourne, reageerde hij: "Er is voorafgaand werk verricht, en het hele team heeft die voorbereiding gedaan die in december moest gebeuren. Ik neem aan dat ik in al die tijd ook een bijdrage heb geleverd."

'Dat verlangen van mij...'

Over zijn eigen situatie als tennistrainer zei de voormalige ATP-topper dat hij een terugkeer dit jaar niet uitsluit. "Het is iets dat vanzelf moet komen, dat verlangen van mij... Er zijn aanbiedingen binnengekomen, maar voorlopig voel ik die drang niet om opnieuw met verlangen en hoop op pad te gaan. Ik heb geen haast. Dat moment zal komen", verzekerde hij.

'Ik ben er nog niet klaar voor'

Het is niet zo dat de aanbiedingen niet aantrekkelijk waren. "Integendeel, ze waren erg goed. Wat mij overkomt, heeft te maken met een innerlijke motivatie, niet ten opzichte van een speler, maar om weer veel te reizen", zei Ferrero, die zowel door mannelijke als vrouwelijke spelers werd benaderd. "In het mannen- en vrouwencircuit kom je uiteindelijk in dezelfde situaties terecht. Atleten willen vooruitgang boeken en zoeken een ervaren coach die hen in bepaalde aspecten kan begeleiden. Maar ik ben er nog niet klaar voor."