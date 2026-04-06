Andy Murray denkt na over een comeback als coach op de ATP-tour. De Brit was maandenlang trainer van Novak Djokovic, maar zit nu al tijden zonder pupil. Een snelle terugkeer van Murray valt echter niet binnen de mogelijkheden, want zijn 'prioriteiten liggen nu elders'.

Murray was in zijn tenniscarrière onderdeel van het internationaal bekende viertal de 'Big Four'. De Brit werd samen met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer gezien als de beste tennissers ter wereld. Murray won Wimbledon twee keer en de US Open een keer en stopte na de Olympische Spelen in 2024 officieel met tennissen.

Na die loopbaan zette Murray zijn eerste stappen in het coachingsvak. Daarmee nam hij vorig jaar een bijzondere pupil aan: zijn voormalig rivaal Djokovic. De samenwerking tussen coach Murray en speler Djokovic duurde een half jaar. De twee haalden samen de halve finale op de Australian Open en de finale van de Miami Open. Na de Madrid Open stopte de samenwerking tussen Murray en Djokovic en sindsdien is de Brit druk bezig met onder andere golf. Echter zou hij graag eens terug keren als coach in het tennis.

'Ik zou graag terugkeren'

In gesprek met het Britse medium The Athletic vertelt Murray over een mogelijke terugkeer, maar laat hij ook weten dat dit niet heel snel zal gebeuren. "Op een moment zou ik zeker terug willen keren. Mijn prioriteiten liggen nu ergens anders, maar in de toekomst zou ik het zeker nog eens willen doen", zo oordeelt Murray over zijn loopbaan als tenniscoach.

Kijkend naar een bepaalde constructie voor zijn volgende coachingsavontuur doet Murray inspiratie op bij de combinatie Juan Carlos Ferrero en Carlos Alcaraz. Het topduo dat inmiddels uit elkaar is. "Ik vind dat idee wel prettig, het helpen van een jongere speler. Een talent dat je echt kan helpen en waar je een positieve invloed op kan hebben. Dat vind ik zeker iets interessants, maar niet op dit moment", stelt Murray zijn comeback nog eens uit.