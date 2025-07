Ana Ivanovic heeft schoon schip gemaakt. De voormalig Servische toptennisster verwijderde vrijwel al haar foto's met Bastian Schweinsteiger, met wie ze tussen 2016 en 2025 getrouwd was.

Ivanovic en oud-topvoetballer Schweinsteiger leken lang een sprookjeshuwelijk te hebben, maar dit jaar kwam het tot een scheiding. De twee zouden uit elkaar zijn gegroeid en de Duitser leerde een nieuwe vlam kennen, de Bulgaarse Silva Kapitanova. Ivanovic' advocaat maakte vorige week bekend dat zij en Schweinsteiger definitief uit elkaar zijn.

Foto's en video's verwijderd

Nadat er al meerdere foto's van Schweinsteiger en zijn nieuwe Bulgaarse partner op sociale media waren verschenen, nam Ivanovic een rigoureus besluit. Ze verwijderde vrijwel alle gezamenlijke foto's van haar en haar ex-man van Instagram.

Afgaande op de nieuwste foto's die Ivanovic op sociale media heeft geplaatst, lijkt het erop dat de voormalige toptennisster de scheiding te boven is. Ze is momenteel op vakantie met haar peetoom Miroslav Najdanovski, een voormalig zwemster in het nationale team. De twee bevinden zich momenteel in Spanje, op de bruiloft van het homostel Stefan Relić en Paul Valčić.

De voormalige tennisster koos voor een elegante roze jurk en hoge hakken, en op de foto's die ze plaatste lijkt ze zich echt te vermaken.

Einde samenwerking

De scheiding van Ivanovic en Schweinsteiger heeft ook gevolgen voor hun professionele samenwerkingen. Zo is hun contract met het kledingmerk Brax voortijdig beëindigd, ondanks dat het nog tot 2027 liep.

Schweinsteigers woorden uit 2022 bleken niets waard. Toen zei hij over Ivanovic: "Ze heeft mij geleerd wat liefde werkelijk is en hoe ik in een gezin kan leven." De twee voormalig topsporters kregen drie zonen samen: Luka, Leon en Theo.

Ivanovic leeft vooral in Belgrado met haar zonen en vraagt na de scheiding om privacy. Hoewel ze geen professionele tennisspeelster meer is, blijft ze betrokken bij de sport via ontmoetingen met fans, podcasts en inspirerende evenementen. Ze zoekt momenteel balans tussen familie en haar publieke leven, zonder plannen voor een intensieve terugkeer naar de tenniswereld.