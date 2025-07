Voormalig nummer één van de wereld, Ana Ivanovic, maakte indruk op de tennisbaan, maar ook haar liefdesleven trok jarenlang flink wat aandacht. Nog voor ze trouwde met een wereldberoemde voetballer, dook haar naam op naast die van meerdere bekende sportmannen. Van vurige tennisliefdes tot een relatie die eindigde met een telefoontje: de datinggeschiedenis van de Servische toptennisster leest als een romantische film vol plotwendingen.

Haar eerste publieke relatie begon in 2007 met de Spaanse tennisser Tommy Robredo. Het sportkoppel leek een match, maar na ongeveer een jaar liep het af. Officieel werd er niks losgelaten over de reden van de breuk, maar Spaanse media meldden destijds dat Robredo er flink door van slag was.

Lang treurde Ivanovic niet. Ze werd al snel gelinkt aan een andere Spaanse tennisser: Fernando Verdasco. Ook dat stel werd veelvuldig samen gespot op toernooien. Maar in 2009 was het opeens voorbij. De reden? Volgens bronnen had het weinig te maken met drama en alles met planning: allebei wilden ze zich volledig op hun tenniscarrière richten. Verdasco hield het professioneel: "We zijn hier om te tennissen, niet om plezier te maken."

i Fernando Verdasco haar tweede Spaanse liefde. ©Getty Images

Van een tweede kans tot een keiharde break-up

Toen kwam Adam Scott, de knappe Australische golfer. Het stel vormde een opvallend duo en wist wereldwijd de roddelpers te halen. Opmerkelijk is dat Scott de enige ex is die van Ivanovic een tweede kans kreeg. Ze gingen uit elkaar, vonden elkaar weer terug, maar uiteindelijk liep het toch spaak. Topsport en liefde bleken opnieuw een lastige combinatie.

In 2014 werd Ivanovic kortstondig gelinkt aan Marko Stilitano, een voormalig tennisser en vriend van Novak Djokovic. De relatie duurde een half jaar, maar werd met veel belangstelling gevolgd in de Servische pers. Daarna had ze nog een vurige, maar korte relatie met basketballer Ivan Paunić. Die liep in 2013 met een klap af. Letterlijk, want Ana beëindigde de relatie per telefoon en ontvolgde hem meteen op sociale media.

Het liefdessprookje met topvoetballer kreeg geen happy end

De grote ommekeer kwam met Bastian Schweinsteiger. Ze leerden elkaar kennen tijdens de US Open van 2014 en hun relatie kreeg al snel serieuze vormen. Schweinsteiger pakte het groots aan: hij leerde Servisch, vroeg haar familie om toestemming en organiseerde een filmwaardig aanzoek in een park à la Notting Hill. In 2016 trouwden ze in Venetië en kregen samen drie kinderen. Datzelfde jaar kondigde Ana ook haar afscheid van het professionele tennis aan. Haar laatste wedstrijd had ze eerder dat jaar op de US Open gespeeld.

Maar ook dat sprookje kende geen eeuwig einde. In de zomer van 2025 maakten ze hun scheiding bekend, onder het mom van 'onoverbrugbare verschillen'. Kort daarna werd Bastian al met een nieuwe vriendin gespot in Griekenland. Ivanovic, op haar beurt, trok zich terug uit de spotlights, verhuisde met haar kinderen naar Belgrado en focust zich sindsdien op haar gezin en haar zakelijke projecten waaronder een IT-bedrijf en haar eigen cosmeticalijn.