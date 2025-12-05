Oud-toptennisster Michaëlla Krajicek (36), de halfzus van tennisicoon Richard Krajicek, laat op haar socials zien dat ze letterlijk en figuurlijk lekker in haar vel zit. Ze deelt een veelzeggende video en voegt daar ook een wijze levensles aan toe.

Krajicek, die drie WTA-titels won en op jonge leeftijd in de kwartfinale van Wimbledon stond, poseert in een video op Instagram in een bikini. In het bijschrift staat dit lijstje: "Geen afslankpillen. Geen ozempic. Geen plastic boezem. Geen strakgetrokken billen. Geen perfectie".

Daarna komt het lijstje met zaken wie wel present zijn: "Sporten. Balans. Gezonde voeding. Zelfliefde. Imperfecties."

Discipline

Ze sluit af met dit advies: "Het is belangrijk om je dit in te prenten: ga met niemand in competitie. Neem je tijd. Eet gezond. Sport en beweeg. Zie je eigen schoonheid en accepteer je zogeheten fouten. Je kan stralen in je eigen 'echte' lichaam, ook nadat je bent bevallen van twee prachtige kinderen. Discipline is de sleutel."

Bahrein

Krajicek is behoorlijk actief op social media. Eind november liet ze nog zien dat ze op vakantie was in Bahrein, waar het stukken zonniger was dan in het herfstige Nederland. En eind oktober gaf ze een update waaruit bleek dat ze lekker los ging bij het Amsterdam Dance Event (ADE).

.Op Instagram deelde Krajicek meerdere filmpjes van het feestgedruis in de Johan Cruijff ArenA. Daarop is te zien hoe ze samen met vrienden dans op de muziek en geniet van de indrukwekkende lichtshow in Amsterdam. De voormalige tennisster straalt zichtbaar tussen het publiek, ver weg van de tennisbanen waar ze jarenlang haar brood verdiende.

Wimbledon

Krajicek beleefde haar sportieve hoogtepunt in 2008, toen ze de kwartfinales van Wimbledon haalde en tot de top dertig van de wereld behoorde. Blessures maakten later een eind aan haar loopbaan, maar haar liefde voor sport bleef. Zo heeft de Nederlandse na haar tenniscarrière veel plezier gevonden in padel.