Het is weer behoorlijk fris aan het worden in Nederland. Iemand die daar geen last van heeft, is onze eigen oud-toptennisster Michaëlla Krajicek. Zij is namelijk lekker aan het vertoeven in het zonnetje.

Krajicek geniet momenteel van een lekkere vakantie in het zonnige Bahrein. Ze deelt hier dan ook jaloersmakende beelden van op haar Instagram. In een zogenoemde slideshow is te zien hoe ze relaxed in het zwembad ligt te genieten, terwijl de zon volop schijnt. De voormalig toptennisster draagt daarbij verschillende bikini's en heeft bloemetjes achter haar oren.

Ondanks dat de kiekjes enige jaloezie kunnen opwekken, gunnen haar volgers het Krajicek wel. "Mooi meid, geniet ervan", schrijft een fan. "Geniet van je vakantie", reageert een ander.

Ook bekende namen zagen de foto's voorbij komen. "Vervelend daar zie ik", reageert oud-voetballer Patrick Pauwe. Ook presentator en schrijver Sander de Kramer heeft lieve woorden over voor Krajicek. "Toppertje", zo schrijft hij.

En dat het qua weersomstandigheden lekkerder is in Bahrein dan in Nederland, wordt ook opgemerkt in de reacties. "Ff weer iets anders dan Meppel of Coevorden, hé", reageert een volger.

Laatste dag

Maar aan al het moois moet ook een einde komen, zo ook voor de oud-toptennisster. Want zondag is alweer haar laatste dag in het Midden-Oosterse land. "Laatste dag hier", zo schrijft Krajicek in een video op haar Instagram-story van het zwembad.

Michaëlla Krajicek

Krajicek beleefde haar sportieve hoogtepunt in 2008, toen ze de kwartfinales van Wimbledon haalde en tot de top dertig van de wereld behoorde. Blessures maakten later een eind aan haar loopbaan, maar haar liefde voor sport bleef. Zo heeft de Nederlandse na haar tenniscarrière veel plezier gevonden in padel. Naast het padellen houd Krajicek zich ook bezig met coaching en familie, maar dus ook met quality time.