Topfavoriet Jannik Sinner leidde donderdag in de tweede ronde van Roland Garros met 2-0 in sets en met 5-1 in derde set tegen Juan Manuel Cerundolo toen het plotseling volledig fout ging. De Italiaan werd bevangen door de hitte en zag de zeker lijkende zege volledig uit handen glippen. Sinner kwam de fysieke problemen niet meer te boven en werd op sensationele wijze uitgeschakeld in Parijs: 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Sinner was door de afmelding van de geblesseerde titelhouder Carlos Alcaraz de grote favoriet voor Roland Garros, maar ook hij kreeg donderdag te maken met fysieke problemen. Die kwamen ogenschijnlijk volledig uit het niets. De Italiaan had namelijk lange tijd helemaal niets te duchten van Cerundolo en had de zege zo goed als binnen bij een 6-3, 6-2, 5-1 stand. Toen ging het echter plotseling fout.

De Argentijn won vijftien punten op rij en verzilverde daarmee drie breakpoints om terug te komen tot 5-5. Sinner koos dat moment uit om langs de baan op de boarding zitten en vroeg vervolgens aan umpire Aurelien Tourte wat de consequenties zouden zijn als hij een medische time-out zou nemen. Zij stond toe dat er even gekeken ging worden wat er aan de hand was.

Sinner verdween vervolgens naar binnen en toen Cerundolo aan de umpire vroeg wat er gaande was, antwoordde zij dat de bloeddruk van de Italiaan werd gemeten. Een officiële medische time-out kwam er echter niet en dus wandelde Sinner een paar minuten later weer de baan op. Veel beter ging het niet met hem, want hij verloor het ene na het andere punt en sjokte over de baan. Cerundolo pakte in totaal zes games op rij en won daarmee de derde set.

Sinner komt kramp niet meer te boven

De Italiaan verdween daarna opnieuw naar binnen voor een toiletpauze en hoopte daarna met behulp van ijszakken dat hij zich eindelijk beter zou gaan voelen, maar dat leek niet het geval. Hij bleef last houden van kramp en strompelde over de baan. Cerundolo kreeg ondertussen ook nog eens vleugels.

De Argentijnse nummer 56 van de wereld deed nagenoeg niets meer fout en zorgde voor de grootste stunt van dit toernooi door de gedoodverfde winnaar uit te schakelen. Sinner zal daardoor nog een jaartje langer moeten wachten om zijn verzameling grandslamtoernooien compleet te maken. Roland Garros is immers het enige toernooi dat hij nooit won. Ook kwam er een einde aan zijn winstreeks van liefst dertig partijen.

Bron: HBO Max / Eurosport

Vaker problemen met hitte

Het was vooraf al de vraag hoe Sinner zich zou houden tijdens de partij, want in Parijs schijnt de zon volop en is het momenteel zo'n dertig graden. De Italiaan kampte in het verleden meermaals met problemen in de hitte.

Zo moest hij vorig jaar in Shanghai tegen Tallon Griekspoor om die reden opgeven en eerder dit jaar kampte hij op de Australian Open ook al met enorme krampaanvallen toen het erg warm was. Daar werd hij echter gered door het hitteprotocol, waardoor zijn duel werd stilgelegd en in die tijd kon hij herstellen.

Toernooi verder onthoofd

De nederlaag van Sinner betekent dat voor het eerst sinds de US Open van 2023 een grandslamtoernooi bij de mannen niet gewonnen gaat worden door de Italiaan of zijn rivaal Alcaraz. De Spanjaard meldde zich voor het toernooi al af met een polsblessure. Sinner en Alcaraz verdeelden de afgelopen negen grandslamtitels.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover