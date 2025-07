Momenteel is in de Verenigde Staten het tennistoernooi Mubadala Citi DC Open bezig, ook bekend als Washington Open. De toernooidirecteur heeft al heel wat meegemaakt. Hij komt met een vermakelijke anekdote over Nick Kyrgios, de Australische bad boy van het mannentennis.

Toernooidirecteur Mark Ein gaat voor zijn anekdote terug naar de editie van het toernooi in 2019. De Aussie schopte het tot de finale en trof daarin Daniil Medvedev.

Rackets

"Ik weet niet hoe dat kwam, maar Kyrgios had voor de finale niet genoeg rackets over, hij had er nog maar twee", vertelt Ein. "Hij had FedEx (postpakketservice, red.) de opdracht geven om een nieuwe lading tennisrackets naar Washington DC te sturen. Maar die rackets werden nog opgeslagen in een opslagruimte van FedEx in Dallas, bij de luchthaven. Kyrgios smeekte ons om te helpen met het laten opsturen van de rackets."

"Maar hoe vaak je ook beld naar de klantenservice van FedEx: ze wilden die opslagruimte niet openen. Dus ik belde met een vriend die een hoge positie heeft bij FedEx. Hij ging naar dat gebouw, kwam binnen en haalde de rackets op. We lieten ze bespannen en vervolgens versloeg hij Medvedev in de finale."

Blessures

Sinds 2023 heeft Kyrgios niet zoveel meer gespeeld. Hij kampt met blessures. "Ik denk niet dat er nog veel tennis in me zit", zei hij volgens Sportskeeda. "Mijn lichaam kan het niet meer aan. Misschien speel ik de rest van mijn leven alleen nog Ultimate Tennis Showdown. Het is te zwaar voor mijn lichaam. Trainen en spelen gaat overigens nog wel, maar dat elke dag herhalen en dan ook nog reizen, dat is het zwaarst."

"Op dit moment kan ik niet twee maanden achter elkaar trainen. Want dan raak ik geblesseerd en dan is de lol er wel af. Tegenwoordig zijn er in het tennis zoveel rally's. Zelfs grote gasten als ik moeten rally's spelen. Maar hoeveel kans heb ik als ik een rally moet spelen tegen Jannik Sinner? Nul kans, misschien tien procent. De banen zijn tegenwoordig zo langzaam."

Sinner

Al eerder sprak King Kyrgios zijn bewondering uit voor Sinner. Hij vindt de Italiaan meer potentie hebben dan Carlos Alcaraz, zijn voornaamste rivaal. In de podcast van de UTS Tour besprak Kyrgios samen met de bekende tenniscoach Patrick Mouratoglou de discussie wie het dichtst bij een legendarische status zal komen, Sinner of Alcaraz.

De Australiër verkiest de Italiaan boven de Spanjaard. "Hij raakt misschien te veel afgeleid. Hij houdt ook te veel van feesten. Dat is mijn enige ding. Sinner is meer iemand die thuis blijft denk ik."