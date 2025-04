Exit van Nederlandse tennisvrouwen leidt tot tranen bij dubbelspecialiste

Nederland is door Groot-Brittannië uitgeschakeld in de Billie Jean King Cup. De landen streden om een plek in de finaleronde van de jaarlijkse internationale tenniscompetitie voor vrouwelijke landenteams. Het Britse dubbel versloeg het Nederlandse dubbel met 6-2 6-2. De einduitslag werd daarmee 2-1.

Nederland trad aan met dubbelspecialiste Demi Schuurs en Suzan Lamens, die eerder op de dag ook een partij in het enkelspel had afgerond. Het Britse koppel bestond uit Katie Boulter en Jodie Burrage. Vanaf het begin hadden de Britse vrouwen de touwtjes in handen.

Schuurs was helemaal kapot na de nederlaag en uitschakeling. Ze zat roerloos op het bankje, waarna haar lippen begonnen te schokken en ze probeerde haar gezicht in de plooi te houden. Uiteindelijk stroomden er tranen uit beide ogen.

Suzan Lamens tegen Katie Boulter

De Nederlandse tennisvrouwen kwamen eerder op zaterdag tegen het Britse team op 1-1. Suzan Lamens versloeg Katie Boulter. In de Haagse Sportcampus speelde Lamens een puike eerste set. Lamens staat 70e op de WTA-ranking en de drie jaar oudere Boulter (28 jaar) staat 40e. Maar Lamens speelde met meer druk en was simpelweg consistenter in haar groundstrokes. Gaandeweg de confrontatie liet de forehand van de Britse het meer en meer afweten.

Ze kwam in de openingsset op 5-2, waarna Boulter nog een break plaatste. In set twee was het andersom en kwam de Britse juist op voorsprong, maar herstelde dat door vanaf 3-1 liefst vijf games op rij te pakken. Analist Paul Haarhuis zei bij Ziggo dat Lamens "haar van links naar rechts naar links naar rechts" speelde.

Eerste partij

De Nederlandse tennissters hebben eerder op zaterdag hun eerste partij in de tweekamp met Groot-Brittannië om een plaats in de finaleronde van de Billie Jean King Cup verloren. In de Haagse Sportcampus was Eva Vedder niet opgewassen tegen Sonay Kartal, de nummer 60 van de wereld. Vedder, die door captain Elise Tamaëla was verkozen boven Anouk Koevermans, staat 265e op de wereldranglijst. De Britse had het moeilijk, maar won in drie sets: 6-4 4-6 6-1.

LAMENS LEVELS IT 🇳🇱 🔥



Suzan Lamens defeats Katie Boulter 6-4 6-3 to bring the tie between the Netherlands and Great Britain to a deciding doubles!#BJKCup pic.twitter.com/ZrRhXZHyQ9 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2025

Demi Schuurs en Lamens gaan zaterdag dubbelen. De 25-jarige Vedder had donderdag in het duel met Duitsland gewonnen van Jule Niemeier: 6-3 6-1. Ze was toegevoegd aan de selectie na de afzegging van Arantxa Rus.

