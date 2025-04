Na één week alweer een levenslange straf in de tenniswereld: 'Sprake van kwade opzet'

Alweer zijn er in de tenniswereld kolossale straffen opgelegd. En ook ditmaal zit er, net als eerder in april 2025, een levenslange verbanning uit de sport bij. Dat blijkt uit een mededeling van de International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Opvallend genoeg gaat het bij deze nieuwe reeks straffen niet om spelers, maar om officials. Luis Rodriguez uit de Dominicaanse Republiek hoeft de rest van zijn leven niet meer aan te kloppen bij tennisorganisaties.

Hij heeft bij zes wedstrijden, tussen 2018 en 2020, zitten rommelen met de scores. De aanklacht van ITIA is dat met opzet foute tussenstanden werden ingevoerd in het systeem. Rodriguez krijgt ook een boete op de deurmat en moet zo'n 17.500 euro betalen.

Integriteit

Richard Young, die bij het onderzoek van ITIA betrokken was, zegt: "Als umpire had hij een belangrijke positie waarin hij zich betrouwbaar had moeten gedragen. Zijn taak was om de integriteit van de sport te waarborgen. Wat is voorgevallen was niet eenmalig en er was ook geen sprake van een ongelukje. Er was kwade opzet."

Three Dominican national-level officials have been sanctioned under the Tennis Anti-Corruption Program. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) April 11, 2025

Antonio Sosa en Wellington Lopez, ook uit de Dominicaanse Republiek, zijn eveneens op de vingers getikt. Sosa wordt met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022 voor vijf jaar geschorst. Ook hij heeft foute scores doorgegeven. Wellington is voor hetzelfde vergrijp gepakt.

Meer zaken

Deze forse vergrijpen en bijbehorende bestraffingen komen helaas al te vaak voor. Eerder in april was er nog een levenslange ban voor de Franse tennisser Yannick Thivant.

De 38-jarige speler is de rest van zijn leven niet meer welkom bij een professioneel tennistoernooi. Thivant heeft zijn betrokkenheid toegegeven bij matchfixing. Bij liefst 22 wedstrijden, tussen 2017 en 2018, heeft hij de koers van een duel gemanipuleerd zodat hij, of een ander, winst kon behalen door op de pot te gokken.

Thomas Fancutt

En in maart was er een andere opvallende zaak omtrent schorsingen in de tenniswereld. De Australische tennisser Thomas Fancutt besloot een vrijwillige dopingschorsing te ondergaan. De 30-jarifge Fancutt is een dubbelspecliast. In december 2024 stond hij op plek 107 van de dubbelranking, wat zijn hoogste positie ooit was. Hij heeft erkend dat hij een regel van het anti-dopingprogramam (TAPD) heeft verbroken.