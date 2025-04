'Tennis verliest zijn charme': toptalent spreekt zich uit tegen revolutionaire verandering

Het gravelseizoen is inmiddels al een poosje onderweg en dus hebben tennissers ook te maken met een verandering. Vanaf dit jaar is er een videosysteem om te bepalen of een bal in of uit is. Daar is niet iedereen even blij mee.

Waar op gras en hardcourt al zulke videosystemen waren, geldt dat nu ook voor gravel. Vaak werd gezegd dat hawkeye-technologie te onbetrouwbaar was voor die ondergrond, maar daar is een oplossing voor gevonden. Voorheen sprong de umpire uit de stoel om bij discutabele ballen te beslissen of die in of uit was. Tegenwoordig is er een elektrisch videosysteem dat de boel runt.

De dramatiek op gravel, waar spelers een markering aanwezen en met de scheidsrechters in discussie gingen als ze het niet eens waren met een beslissing, zijn voorbij. Deze week in Monaco verliep de intrede van het nieuwe systeem heel soepel, waarbij een geautomatiseerde stem aankondigt of een bal in of uit is. Hachelijke situaties worden ook op het scherm getoond, zodat spelers en fans kunnen meekijken.

'Tennis verliest zijn charme'

Toptalent Arthur Fils, die in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Carlos Alcaraz, vindt dat het nieuwe systeem weg had moeten blijven van gravel. "Nou, ik denk dat we de charme van tennis aan het verliezen zijn. Toen ik jong was, herinner ik me de lijnrechters. Er was meer leven op de baan", beargumenteerde de Fransman zijn kritiek tégen het systeem.

"Op hardcourt is het niet zo erg, maar op gravel mis ik ze echt. Het is fijn om de mening van de scheidsrechter te horen en de markering in de gaten te houden", aldus Fils, die twijfelt over de betrouwbaarheid. "Soms maken machines ook fouten. Dus op gravel is het anders. Ik vind het niet zo prettig. Ik heb liever lijnrechters, maar ik denk niet dat ik een keus heb."