Familieruzie rond tennistopper escaleert op Moederdag: 'Je schrijft laffe leugens'

Toptennisser Alejandro Tabilo is publiekelijk te schande gemaakt door zijn bloedeigen vader. De vader van de 27-jarige Chileen maakte een opmerking over hoe de tennisser omgaat met zijn moeder. De familieruzie gaat het hele internet over.

Waar de meeste mensen afgelopen zondag Moederdag vierde, zorgde deze dag niet voor feestvreugde bij Tabilo. De huidige nummer 59 van de wereld is aan het herstellen van een blessure en werd zondag wakker met een bijzonder bericht van zijn vader.

'Vriendin uit nachtclub'

De Chileense tennisbond plaatste een foto van verschillende spelers met hun moeder op sociale media. Tabilo is momenteel de enige tennisser uit Chili die tot de top 100 van de wereld hoort. De tennisbond bedankte de moeders voor hun steun. Dat Tabilo ook op de foto stond met zijn moeder, bleek in het verkeerde keelgat te vallen van vader Ricardo. In die reactie moest ook de vriendin van de toptennisser het ontgelden.

"Van harte gefeliciteerd aan alle moeders. Ik wil TenisChile bedanken voor de felicitatie met die herinneringsfoto, aangezien Alejandro zijn moeder is vergeten sinds hij een vriendin heeft uit de VIP-sectie van een nachtclub in het oostelijke deel van de hoofdstad."

Artikel gaat verder onder de Facebookpost.

Laffe leugens

De vader van Tabilo haalt uit naar de huidige vriendin van de tennisser, Malena de Lorenzo. De tennisser kon het niet laten om vervolgens op zijn vader te reageren. "Ricardo Tabilo, hoe goed is het om op zo'n laffe manier leugens te blijven schrijven. Nu herinner je je opeens dat je een prachtige vrouw hebt..."

Aan de reacties te zien lijkt de familieruzie al even aan de gang te zijn. Ook broer Sebastian besloot deel te nemen aan de discussie. Hij haalt een herinnering naar boven over de legendarische tennistrainer (en tennisser) Brad Gilbert. Zijn broer schrijft: ' Mister Gilbert heeft ons niet verteld dat hij (Tabilo, red.) geobsedeerd zou worden door ego.'

Novak Djokovic

Tabilo zit in een lastige fase van zijn carrière. De geboren Canadees behoorde in 2024 nog tot de beste twintig spelers van de wereld, maar is door zijn blessure flink teruggezakt. Door zijn blessure moest hij zich ook terugtrekken uit de Italian Open. Vorige maand versloeg hij in Monte Carlo nog wel verrassend Novak Djokovic.