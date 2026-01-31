De Australian Open van 2026 nadert de ontknoping. In Melbourne strijden beste tennissers ter wereld dit weekend om de titel. De eerste is vergeven, bij de vrouwen versloeg Elena Rybakina de nummer één van de wereld Aryna Sabalenka. Bij de mannen staan Carlos Alcaraz en Novak Djovovic tegenover elkaar in de finale. Bekijk hier het programma.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij en deed dat zelfs twee keer, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Het toetje van Australian Open vindt zondag plaats. Dan is het tijd voor de mannenfinale. Novak Djokovic kan dan zijn 25ste grandslamtitel winnen ten koste van Carlos Alcaraz. Beide mannen hadden tegen respectievelijk Jannik Sinner en Alexander Zverev slopende vijfsetters nodig, dus het is de vraag hoe fit ze in de Rod Laver Arena verschijnen.

09.30 uur op Eurosport

Ook voor Alcaraz lonkt een primeur. Hij kan zijn Career Grand Slam voltooien, nadat hij de overige majors al meermaals won. Het wordt de derde ontmoeting tussen de twee toptennissers in een grandslamfinale. In 2023 en 2024 versloeg Alcaraz Djokovic op Wimbledon. Om 09.30 uur Nederlandse tijd begint de finale tussen de twee toppers. Eurosport is de zender die Alcaraz - Djokovic live uitzendt.

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina

Nadat de vrouwen donderdag de halve finales speelden, was het zaterdag eindelijk tijd voor de finale. Daar was Sabalenka voor de vierde keer op rij aanwezig. Ze won in 2023 en 2024, maar werd vorig jaar verrassend verslagen door Madison Keys. Rybakina (26) won in 2022 als jongeling Wimbledon, maar wist daarna nooit meer een Grand Slam op haar naam te zetten. Haar laatste finaleplaats dateerde van 2023, toen ze op Australian Open van Sabalenka verloor. De Kazachse nam met een prachtige overwinning in drie sets revanche en versloeg Sabalenka.

Programma enkelspel (mannen)

Uitslagen enkelspel (vrouwen)

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.