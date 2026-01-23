Met de Australian Open is het eerste granslamtoernooi van dit kalenderjaar begonnen er is al het nodige gebeurd. Bij de vrouwen vonden er zelfs al de nodige relletjes en incidenten plaats, maar ook bij de mannen is één partij onderwerp van gesprek door een gedoetje op de tennisbaan.

In de derde ronde namen Alexander Zverev en Cameron Norrie het tegen elkaar op. De Duitser won, net als in de eerste en tweede ronde, met 3-1 zijn partij. Daarover ging het eigenlijk niet zo veel na afloop van het duel. Een merkwaardig moment in de tweede set maakte echter wel de tongen los.

Excuses niet aanvaard

Norrie won die set, waarin Zverev matig speelde. Bij een 3-4 stand in games voor Norrie gebeurde er echter iets opmerkelijks. Na een mooie rally won de Brit opnieuw een punt, maar dat deed hij wel door de bal per ongeluk hard tegen Zverev aan te slaan. Norrie bood meteen zijn excuses aan, maar daar zat Zverev niet bepaald op de wachten.

Frustratie bij Zverev

Terwijl de 'dader' richting het net liep en zijn hand verontschuldigend opstak, beende Zverev ogenlijkschijnlijk gefrustreerd weg. Hij zou uiteindelijk die set ook verliezen.

🎾🇦🇺 | Alexander Zverev kreeg tijdens de tweede set een bal van Cameron Norrie op zijn lichaam. Norrie bood zijn excuses aan, maar de Duitser liep zichtbaar gefrustreerd weg. 😬🔥 #AusOpen #Zverev



📺 Stream tennis op HBO Max pic.twitter.com/K0HEryJNLL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 23, 2026

In set drie en vier rechtte de Duitser echter de rug. Zodoende ging hij er met een zege vandoor en plaatst hij zich voor de vierde ronde. Daar is de Argentijn Francisco Cerúndolo de tegenstander. Zverev is de nummer drie van de wereld, maar won nog nooit een grandslamtoernooi.

Toch is hij een veelbesproken tennisser, mede door uitspattingen buiten de baan. Zo sprak hij vorig jaar openlijk over zijn mentale worstelingen, maar werd hij ook beschuldigd van mishandeling door zijn ex-partner. In die zaak werd een schikking getroffen.

Andere incidenten op Australian Open

Het was niet het enige incident in de eerste volle week van Australian Open. Naomi Osaka zorgde voor de nodige boosheid bij haar opponente omdat ze volgens haar zichzelf te hard aanmoedigde tijdens de partij, Yulia Putinseva zorgde voor woede bij het publiek, mede door controversiële acties uit het verleden. Het leverde van de Kazachse wat geprovoceerde reacties op richting de toeschouwers tijdens haar partij, die ze overigens ook gewoon won.

En dan was het nog het bizarre incident waar de Franse tennisster Elsa Jacquemot bij betrokken was. Zij haalde tijdens haar verloren wedstrijd stevig uit richting haar coach Simon Blanc, die daarop demonstratief de baan verliet.

