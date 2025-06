Formule 1-coureur in vrij weekend gespot bij topwedstrijd op Roland Garros

Tennistoernooi Roland Garros loopt op zijn einde. Op het grandslamtoernooi van Parijs moet nog één finale gespeeld worden. Meerdere beroemdheden bezochten het prestigieuze event. Tijdens de halve finale werd er zelfs een Formule 1-coureur gespot op de tribunes.

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zullen zondagmiddag uitwijzen wie de grote winnaar van Roland Garros wordt. De 22-jarige Spanjaard is - net zoals bijna al zijn landgenoten - een specialist op het gravel en is de titelhouder van het toernooi. Maar zijn Italiaanse tegenstander is de nummer één van de wereld en verloor nog geen set in Parijs.

Sinner behaalde de finale door de beste tennisser aller tijden Novak Djokovic een rondje eerder te verslaan. Hij won met 3-0 in sets. Op de tribunes bleek Formule 1-coureur Isack Hadjar aanwezig te zijn. Heel gek is dat niet, want de rijder van Racing Bulls is geboren in Parijs.

i Isack Hadjar en zijn moeder. Getty Images

De 20-jarige Hadjar bezocht het grandslamtoernooi samen met zijn moeder Randa. De F1-coureur is opgegroeid in Frankrijk maar zijn ouders komen uit Algerije. Hadjars vader is onderzoeker in de kwantummechanica. Het is niet bekend wat zijn moeder voor werk doet.

Grand Prix van Canada

Het Formule 1-circus heeft dit weekend vrij. Vorige week won Oscar Piastri de Grand Prix van Spanje en versterkte zijn koppositie in het wereldkampioenschap. Hadjar sprokkelde belangrijke punten en werd zevende. Volgende week reizen de Formule 1-coureurs af naar Montreál om de Grand Prix van Canada te rijden. In 2022, 2023 én 2024 reed Max Verstappen als eerste over de finishlijn.

