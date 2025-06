Italiaanse toptennisster wint na liefst dertien (!) jaar opnieuw titel op Roland Garros

De 38-jarige Italiaanse tennisster Sara Errani behoort nog altijd tot de absolute wereldtop. Samen met de bijna tien jaar jongere Jasmine Paolini won ze zondag het damesdubbeltoernooi op Roland Garros. Die titel is extra speciaal voor Errani.

Errani en Paolini namen het in de finale op tegen het ongeplaatste duo Aleksandra Krunić en Anna Danilini, respectievelijk uit Servië en Kazachstan. Het werd een spannende finale, maar de Italianen trokken aan het langste eind: 6-4 2-6 6-1.

Errani heeft een geweldig Roland Garros achter de rug. Afgelopen donderdag won de Italiaanse toptennisster voor het eerst in haar loopbaan de grandslamtitel in het gemengd dubbelspel. Samen met haar partner Andrea Vavassori, ook uit Italië, pakte ze haar tweede grandslamtitel in het gemengd dubbelspel van haar carrière.

Lang geleden

Met haar 38 jaar is Errani de oudste speelster in de top tien van de wereld in het dubbelspel. Ze won haar zesde grandslamtoernooi in de damesdubbel. Met name de afstand in jaren tussen haar eerste en recentste titel is opmerkelijk te noemen. Ze won haar eerste Roland Garros-titel in 2012, op 25-jarige leeftijd. Liefst dertien jaar later pakte ze haar tweede titel in Parijs.

Umpire grijpt in tijdens finale Roland Garros: excentrieke vrouw in publiek leidt toptennisster af De damesdubbelfinale op Roland Garros is met een bijzondere reden even stilgelegd. Het Grand Slam-toernooi van Parijs komt zondag ten einde met twee finales. Een excentrieke vrouw zorgde zondagochtend voor afleiding.

Finales

Het is de finaledag op Roland Garros. In de ochtend werd de damesdubbelfinale afgerond. Rond 15.00 uur wordt de enkelfinale bij de heren verwacht tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Zaterdag pakten de Argentijn Horacio Zeballos en de Spanjaard Marcel Granollers hun eerste grandslamtitel door de herendubbel te winnen. Sara Errani en Andrea Vavassori pakten afgelopen donderdag al de titel in het gemengd dubbelspel.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.