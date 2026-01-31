Elena Rybakina werd zaterdag de winnares van de Australian Open. De Kazachse tennisster was in de finale met 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) te sterk voor Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. Verschillende internationale sterren waren in Melbourne aanwezig om het tafereel van dichtbij te aanschouwen.

In 2023 stonden Rybakina en Sabalenka ook tegenover elkaar in Melbourne tijdens de finale van de Australian Open. Toen ging de titel naar de Belarussische Sabalenka. Het was destijds haar eerste grandslamzege ooit. Voor aanvang stond ze op vier titels, terwijl Rybakina 'alleen' in 2022 Wimbledon won.

De geboren Russin die voor Kazachstan uitkomt was in Australië al het hele toernooi in topvorm. Zo mepte ze Iga Swiatek overtuigend naar huis en imponeerde ze ook tegen Jessica Pegula. Sabalenka liet op haar beurt dan weer weinig heel van onder meer Elina Svitolina in de halve eindstrijd.

Internationale sterren

Veel Australische sterren, zoals singer-songwriters en voormalig topsporters, trokken naar de kunst- en cultuurhoofdstad uit hun land om de tennissters live in actie te zien. Maar ook internationale sterren, onder wie de beroemde Amerikaanse zakenman Bill Gates, waren afgereisd naar Australië voor de spannende finale. Sportnieuws.nl maakte een fotocompilatie van een aantal aanwezige sterren bij de finale.

Prijzengeld

De tennissters speelden in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk flink opgeschroefd. Zelfs een vroege exit levert al een bedrag van zes cijfers op in Australische dollars.

De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.437.992 euro. Dat betekent dat de winnaars van het enkelspel maar liefst negentien procent meer prijzengeld ontvangen dan vorig jaar.