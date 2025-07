Novak Djokovic staat op 38-jarige leeftijd gewoon weer in de halve finales van Wimbledon. De Serviër weet niet alleen met zijn tennis, maar ook met zijn gedrag af en toe voor veel verbazing te zorgen. In Sportnieuws.nl Padelpraat komen bespreken ex-topsporters Fatima Moreira de Melo en John van Lottum zijn gedrag met zanger Rolf Sanchez en dat zorgt voor discussie.

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat gaat het natuurlijk vooral over die sport, maar ex-hockeyster Fatima Moreira de Melo en voormalig tennisser John van Lottum maken samen met de bekende zanger Rolf Sanchez ook een uitstapje naar het tennis. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Wimbledon, waar Djokovic maar weer eens in de halve finales staat.

Kritiek op gedrag Djokovic

Djokovic is qua prijzen de meest succesvolle mannelijke tennisser aller tijden, maar Sanchez vindt het maar moeilijk om naar de 24-voudig grandslamkampioen te kijken: "Als je elke keer dat je achterstaat een blessure hebt, zoals Djokovic, dan denk ik: jammer man, dat heb je niet nodig. Of juist wel, want hij is degene met de meeste Grand Slams. Het is net elke keer als hij achter staat."

Novak Djokovic stoot tennislegende Roger Federer van de troon op Wimbledon: 'Betekent veel voor me' Novak Djokovic plaatste zich woensdag maar weer eens voor de halve finales van Wimbledon door de Italiaan Flavio Cobolli te verslaan. De Serviër sloeg daarmee ook een record van zijn voormalige rivaal Roger Federer uit de boeken.

Dat de Serviër na een behandeling meestal weer zo fris als een hoentje over de baan beweegt, verbaast Moreira de Melo ook: "En ineens staat ie er weer!" Ook Sanchez vindt dat vreemd om te zien: "Dan denk ik: wat is er met jou aan de hand?"

'Hij verkoopt nog liever zijn moeder...'

Van Lottum, die zelf in 1998 de achtste finales haalde op Wimbledon, kijkt er op een andere manier naar, al kostte hem dat wel een tijdje. "Ik heb er lang zo naar gekeken, maar die man verkoopt nog liever zijn moeder dan dat hij verliest. Ik ken geen grotere winnaar." Sanchez is echter niet overtuigd: "Bij hem zit er een randje aan dat ik me afvraag of het echt is."

Pikante clash op Wimbledon: Jannik Sinner krijgt uitgelezen kans om plaaggeest Novak Djokovic op zijn plek te zetten Jannik Sinner heeft ondanks een aantal opvallende keuzes van de organisatie voor de tweede keer de halve finales gehaald op Wimbledon. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het allemaal net even anders. Dat heeft alles te maken met Novak Djokovic. Sinner krijgt in de halve finales de kans om de tennislegende op zijn plek te zetten.

Djokovic speelt vrijdag op Wimbledon de halve finale tegen Sinner en dat is goed nieuws voor de bekende zanger. "Hij kan niet van Sinner winnen, dat vind ik leuk", vertelt Sanchez. Sinner won de vorige vier ontmoetingen tussen de twee en het mag dus duidelijk zijn dat de zanger hoopt dat daar een vijfde zege voor de Italiaan bij gaat komen.

Bekijk hieronder de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat.