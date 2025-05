Tennisser Jesper de Jong trots op zichzelf na fraaie zege op Roland Garros: 'Heb m'n visitekaartje afgegeven'

Jesper de Jong heeft een mooie overwinning geboekt in de eerste ronde van Roland Garros. Daar moest de 24-jarige Nederlander diep voor gaan. Tegen de Italiaan Francesco Passaro, zo'n vijftig plekken lager op de wereldranglijst, won hij de beslissende set: 3-6, 6-7, 6-4 7-6 6-1.

In de openingsset ging het rap. De eerste game ging in love naar de Italiaan, die ook meteen twee breaks op rij plaatste. Zo keek De Jong al rap tegen een 4-0 achterstand aan. De Nederlander plaatste nog wel een re-break om het gat wat te verkleinen, maar dichterbij kwam hij niet. Zo ging de eerste set in 32 minuten naar Passaro.

De Jong bijt zich vast in partij

In de tweede stuk waren De Jong en Passaro meer aan elkaar gewaagd. Er kwam geen break, waardoor een tiebreak beslissing moest brengen. Daarin was de Nederlander niet meteen bij de les, wat een mini-break voorsprong opleverde voor de Italiaan. Maar opnieuw gaf De Jong zich niet zomaar gewonnen en kwam hij zelfs op setpoint bij 7-6. Alleen op dat moment verloor hij drie punten op rij, wat hem dus ook de tweede set kostte.

De Jong stond dus met zijn rug tegen de muur en kon zich geen fouten meer permitteren. In de derde set was hij vrij dominant op eigen service, terwijl hij toesloeg in een game van Passaro. Dat gebeurde halverwege de set op 3-3, een fijn moment dus voor de Nederlander die de break niet meer afstond en zo een vierde set forceerde.

Beslissende set

Daarin begon De Jong meteen goed door opnieuw door de service van de Italiaan te gaan. Op 3-2 in zijn voordeel waren er opnieuw twee breakkansen voor de Nederlander, alleen die werden vakkundig weggewerkt door zijn tegenstander. Juist een game later ging het mis voor De Jong, die zijn break voorsprong inleverde. Ook bij 3-3 kreeg de Nederlander twee kansen, die opnieuw niet werden verzilverd. Dus kwam er voor de tweede keer een tiebreak. Die ging dit keer overtuigend naar de Nederlander: 7-1.

'Visitekaartje afgegeven'

Dat zorgde voor een enorme boost voor De Jong en een deuk in het zelfvertrouwen van Passaro. Met liefst 6-1 walste de Nederlander in de laatste set over de Italiaan heen. Zo stapte hij na 3 uur en 49 minuten toch als winnaar van de baan. "Ik begon niet goed. Was zenuwachtig. Ik voelde druk. Ik wilde me laten zien. En dat is uiteindelijk gelukt", zegt De Jong in het perscentrum van het Franse grandslamtoernooi. "Ik heb mijn visitekaartje aan het publiek afgegeven."

