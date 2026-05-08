Novak Djokovic werd vrijdag al in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome uitgeschakeld door Dino Prizmic. Met Roland Garros is die nederlaag zorgwekkend voor de Servische toptennisser. "Ja, het is frustrerend."

Djokovic keerde na een pauze van twee maanden terug op de baan. Na een uitstekende eerste set werd pijnlijk duidelijk dat hij in de daaropvolgende twee sets fysiek worstelde. Na afloop sprak hij zich uit over zijn klachten en zijn voorbereiding op Roland Garros.

"Ik kwam hier om een of meerdere wedstrijden te spelen. Helaas werd het er maar één", zei de nummer vier van de wereldranglijst. "Het is oké. Ik ben in ieder geval blij dat ik tot het einde heb gevochten. Ik wil het publiek bedanken. Het was weer ongelooflijk. De steun en liefde die ik krijg, is iets wat ik niet als vanzelfsprekend beschouw."

'Geen ideale voorbereiding'

De 38-jarige had last van een schouderblessure en maakte in Rome na twee maanden zijn rentree. Het toernooi is zijn enige voorbereiding op gravel in aanloop naar Roland Garros. "Ja, eerlijk gezegd is het geen ideale voorbereiding. Ik kan me niet herinneren wanneer ik de laatste jaren een voorbereiding heb gehad zonder fysieke of gezondheidsproblemen", zegt Djokovic.

"Er is altijd wel iets. Dat is een nieuwe realiteit waar ik mee moet omgaan. Ja, het is frustrerend. Tegelijkertijd is het mijn beslissing om onder deze omstandigheden te blijven spelen. Het is wat het is", vervolgt hij. Hij hoopt zijn topvorm nog terug te kunnen vinden voor het grandslamtoernooi in Parijs.

Hoogste niveau

"Om eerlijk te zijn, denk ik dat ik helemaal niet zo slecht speelde. De tweede set is, gezien hoe ik me op de baan voelde, iets om te vergeten, maar de eerste en derde set waren prima. Uiteindelijk was het een goed gevecht. Ik zie duidelijk wat me ontbreekt", legt hij uit. "Ik ben absoluut niet waar ik wil zijn voor het hoogste niveau, om te concurreren met de besten en ver te komen. Uiteindelijk heb je daar wedstrijden voor nodig, en je moet ergens beginnen."

