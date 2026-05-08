Novak Djokovic maakte op het masterstoernooi van Rome zijn rentree na lang blessureleed. Maar de toptennisser boekte een zorgwekkend resultaat richting Grand Slam Roland Garros. Hij werd namelijk al in zijn eerste partij uitgeschakeld.

Djokovic stroomde in in de tweede ronde en nam het op tegen Dino Prizmic. Die bleek in drie sets te sterk voor hem. De Serviër won wel de eerste set, maar gaf het daarna uit handen. Het werd 6-2, 2-6, 4-6 in het voordeel van de Kroaat.

Het toernooi in Rome is de laatste voorbereiding op Roland Garros dat eind mei van start gaat. De vroege uitschakeling van Djokovic is dus wel zorgwekkend voor de nummer vier van de wereld. Eerder meldde toptennisser Carlos Alcaraz zich al af voor de Grand Slam in Parijs vanwege een polsblessure.

'Nog niet blij met niveau'

Djokovic kampte de afgelopen tijd ook met een blessure, maar maakte zijn rentree op het toernooi in Rome, dat hij al zes keer won. "Ik ben goed genoeg hersteld om te strijden", zei hij voorafgaand aan het toernooi. "Ik ben nog niet helemaal blij met mijn niveau, mijn bewegingen en mijn fysieke staat, maar het gaat beter."

"Ik wilde eerder terugkeren op de Tour, maar dat kon niet", vervolgde hij. "Ik was geblesseerd en moest het langzaam opbouwen." Hij was blij om terug te keren op de baan vrijdag, maar het resultaat stelt dus teleur.

Djokovic speelde zijn laatste wedstrijd in maart op het masterstoernooi van Indian Wells, waar hij de achtste finale bereikte. Het graveltoernooi van Rome was pas het derde toernooi van het jaar voor de 24-voudig grandslamwinnaar. In januari verloor hij van Carlos Alcaraz in de finale van de Australian Open. Door zijn schouderblessure moest Djokovic de toernooien van Miami, Monte Carlo en Madrid laten schieten.

