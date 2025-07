Toptennisster Aryna Sabalenka is op het nippertje door op Wimbledon. De zichtbaar geïrriteerde nummer één van de wereld maakte het erg spannend tegen de Duitse sensatie Laura Siegemund: 4-6, 6-2, 6-4.

Binnen de kortste keren stond Siegemund met 3-0 voor in games. Het zorgde voor frustratie bij de Belarussische, die haar woede uitte richting de ballenjongens. Zij stonden niet klaar met ballen toen Sabalenka wilde serveren. Zij keek vragend toe en rolde met haar ogen toen het naar haar mening allemaal te lang duurde. In die eerste set kwam het ook niet meer goed voor Sabalenka; Siegemund won hem met 6-4.

Vernietigende kritiek op 'traag' Wimbledon: 'Wat is dit voor grap?' Tennissers zijn niet blij met de omstandigheden om Wimbledon. Van het ooit zo snelle gras lijkt niks meer over. Drie factoren spelen een hoofdrol: het weer, de ondergrond en de ballen.

Orde hersteld

In de tweede set regende het breaks. De eerste was in het voordeel van Sabalenka, alleen de nummer één van de wereld leverde meteen haar servicebeurt in. Tot 3-2 ging het vervolgens gelijk op, waarna de Belarussische versnelde en twee breaks op rij plaatste: 6-2 in games. Dus kwam het aan op een beslissende derde set.

Toptennisster Aryna Sabalenka kroont zich tot 'koningin van het kreunen' op Wimbledon Tennis draait om techniek, emotie... en geluid. Tijdens de derde ronde op Wimbledon trok Aryna Sabalenka opnieuw alle aandacht, maar niet alleen met haar spel. De intensiteit van de Wit-Russische toptennisster op de baan vertaalt zich ook in een opvallend kenmerk dat fans en tegenstanders niet ontgaat.

Daarin was het opnieuw spannend. Siegemund, normaal gesproken een dubbelspecialiste, maakte het hardhitter Sabalenka moeilijk door een variatie aan slagen. Dit tot grote onvrede van de als hoogst geplaatste speelster, die haar frustratie uitte op de netband.

Net geen grote stunt op Wimbledon

Het was Siegemund die als eerste door de service van Sabalenka ging. En hoe. Via een love game kwam ze met 2-1 voor in de beslissende set. Toch kwam Sabalenka langszij, alleen niet voor lang. Bij 3-3 kreeg ze een kans om de game te pakken, maar het was de Duitse die uiteindelijk er met de game vandoor ging. Ze kon de break echter niet verzilveren, waarna Sabalenka haar klasse toonde. Na een meeslepende game maakte ze er gelijk van: 4-4. In haar eigen game kwam Sabalenka niet in de problemen, terwijl het verzet bij Siegemund gebroken was.

Duitse sensatie

De 37-jarige Siegemund kwam nooit verder dan de tweede ronde in Londen en dit keer versloeg ze onder anderen Madison Keys en Leylah Fernandez. Ze is samen met haar trainer, de 33-jarige Antonio Zucca. Ze werden verliefd in 2017 op het toernooi van Rome. "Het is moeilijk om evenwicht te vinden", vertelde ze over werk en privé gescheiden houden.

