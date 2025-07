Tennissers zijn niet blij met de omstandigheden om Wimbledon. Van het ooit zo snelle gras lijkt niks meer over. Drie factoren spelen een hoofdrol: het weer, de ondergrond en de ballen.

"Wat is er in godsnaam aan de hand op Wimbledon dit jaar? Waarom lijkt alles in slow motion te gaan?", vroeg toptennisser Carlos Alcaraz zich al hardop af. De Spanjaard speelt in de kwartfinale tegen de Brit Cameron Norrie.

Volgens het Spaanse El Pais zet de trend van de afgelopen twee decennia zich voort. Grasbaantennis heeft een bizarre metamorfose ondergaan.

'Alles is trager'

Service-volley, waar oud-toptennisser Roger Federer altijd mee uitpakte, lijkt verleden tijd. Lange rally’s van de baseline zijn de norm. "Gras of gravel?" vraagt de Spaanse krant zich af. Wat is de oorzaak dat tennis op gras, normaal de snelste ondergrond, zo opvallend traag is geworden?

"Alles is trager. De ballen zijn trager, je voelt ze anders", aldus de 22-jarige Alcaraz, nummer twee van de wereld, na zijn zege zondag op de Rus Andrey Rublev. Zijn woorden weerspiegelen het gevoel onder de spelers: het spel is dit jaar opvallend traag. "Ik denk dat het aan de ballen ligt", meent toptennisser Novak Djokovic. Hij gelooft echter niet dat dit alleen voor grasbanen geldt.

Oudere grasmat

Sinds 2001 wordt het prestigieuze grandslamtoernooi in Londen gespeeld op een speciale grasmat, een "meerjarig grasmengsel", dat slijtvaster is. Sindsdien is een geleidelijke afname van de balsnelheid en een toenemende gelijkenis met gravel geconstateerd.

"Spelers met veel spin in hun slagen boeken nu betere resultaten, iets wat voorheen onmogelijk was. Het is duidelijk makkelijker om vanaf de baseline te spelen dan aan het begin van mijn carrière", bevestigt de Serviër, die in 2005 zijn Wimbledon-debuut maakte.

Grotere ballen, extreme hitte

Het begin van de 21e eeuw markeerde een cruciale verandering. In 2002 verplichtte de ITF het gebruik van 6,5% grotere ballen op grastoernooien, wat automatisch leidde tot een lagere balsnelheid.

Dit jaar heeft de extreme hitte, met temperaturen tot 33 graden Celsius, de grasmat van Wimbledon geen goed gedaan.

Klagende toptennissers

"De omstandigheden waren trager dan voorgaande jaren; de bal is loodzwaar, je voelt hem goed in je racket, maar hij heeft geen snelheid", verklaarde de Spaanse tennisser Alejandro Davidovich-Fokina.

"Ik ben bijna vermoeider dan na een wedstrijd op Roland Garros", voegde de Fransman Gaël Monfils toe. "Alles gaat tergend langzaam, de ballen zijn enorm. Als een rally begint, weet je al dat het een lange wordt. De snelheid ligt veel lager dan vroeger in mijn carrière. Zelfs de serves zijn traag", aldus de 38-jarige veteraan.

Ook de Russische Anastasia Pavlyuchenkova beaamde dit na haar overwinning in de derde ronde op de Japanse Naomi Osaka: "Het is allemaal heel traag en dat hielp me, want mijn tegenstander serveerde erg goed."

Neil Stubley, hoofd groundsman van de All England Club, wees vooral naar de hitte. "Door de warmte is de baan trager. De bal pakt meer op het gras", verdedigde hij zich. "We proberen er altijd voor te zorgen dat de bal consistent stuitert en met een constante snelheid beweegt."

De Canadees Denis Shapovalov had vooral kritiek op de ballen: "Ze zijn vreselijk. Grasbaantennis is een slechte grap geworden. Dit is geen gras meer, het is trager dan gravel." Ook Petra Kvitova wees de ballen aan als boosdoener: "Ik denk niet dat het aan het gras ligt, eerder aan de ballen. Maar het klopt dat alles trager is geworden."

