Toptennisster Kim Clijsters is al een tijdje gestopt met tennissen, maar de Belgische kwam afgelopen week plotseling weer in het nieuws door een actie op de tennisbaan. Clijsters liep namelijk een zware blessure op bij een demonstratiewedstrijd. Olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As bespreken het dramatische incident in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast.

Clijsters, die in haar loopbaan vier grandslamtitels pakte, zette in 2022 een punt achter haar carrière, maar kwam afgelopen weekend toch weer een keertje in actie. Daar ging het helemaal mis. In haar partij tegen Alizé Cornet probeerde Clijsters een dropshot te halen, maar ze raakte uit balans en ging onderuit. Ze greep direct naar haar voet en kon niet zelfstandig opstaan. Onder luid applaus verliet ze met hulp de baan.

'Mooie opsteker' na dramatisch incident

De Belgische bleek uiteindelijk haar achillespees te hebben gescheurd. "Hoeveel pijn moet dat doen?", vraagt Hoog vol afschuw af. Van As: "Het is volgens mij zo dat als je je achillespees scheurt dat je het gevoel hebt alsof iemand op je kuit trapt of slaat."

Clijsters kreeg na het dramatische incident flink wat steunbetuigingen, waaronder van ski-icoon Lindsey Vonn. "Dat was natuurlijk een ongelooflijk mooie opsteker voor haar", meent Van As, die groot fan is van de Amerikaanse.

Van As maakte iets soortgelijks mee

Van As noemt het moment waarop Clijsters de blessure opliep 'zuur': "Tijdens je carrière verwacht je wel ook een blessure hier of daar, maar daarna..." Hoog herinnert haar oud-ploeggenoot echter aan een soortgelijk incident. "Dat heb jij ook meegemaakt met de veteranen. Een bloedstollende wedstrijd en Van As scheurt haar kruisband. Jij keek me meteen aan en je knikte zo van dat je het al wist."

En dus heeft Van As ook een verklaring voor het pijnlijke moment van Clijsters: "Dat is het meest zure. Dan ben je gewoon niet fit genoeg. Je moet het eigenlijk niet doen dat soort capriolen, als je niet fit bent. Iedereen die topsport heeft bedreven en je gaat je eigen sport weer beoefenen, dan ben je fanatiek. Dus ook voor dat kloteballetje dat net te ver is, ga je dan."

Ondertussen blijft de blessure van de Belgische ex-toptennisster door het hoofd spoken bij Hoog. "Och, je achillespees... dat is echt een hele pittige", sluit ze af.

Beluister de podcast

