Carlos Alcaraz heeft een nieuwe partner. Om mee te dubbelen welteverstaan. De US Open pakt groots uit met een gemengd dubbel-toernooi, waar veel wereldtoppers aan meedoen. Dus ook Roland Garros-winnaar Alcaraz, die is gekoppeld aan een oude bekende.

"We willen de beste mannen en vrouwen ter wereld laten zien als ze samen en tegen elkaar spelen. We hadden er vertrouwen in dat de toptennissers enthousiast zouden zijn over deze kans", pakt de US Open groots uit met de aankondiging van hun nieuwe idee. In totaal hebben al 28 spelers zich aangemeld, waaronder zelfs een echt tenniskoppel:

Alcaraz dubbelt met goede bekende

Ook Alcaraz meldde zich aan voor het gemengde dubbel. Dat deed hij met de Britse Emma Raducanu, die in 2021 op achttienjarige leeftijd de US Open won. Daarmee heeft het koppel een gemene deler; in 2022 won Alcaraz op negentienjarige leeftijd zijn eerste grandslam in New York. Ook waren er ooit geruchten over een vermeende liefde tussen de twee:

Raducanu heeft de spreekwoordelijke broek aan

Op het moment van de aankondiging was Alcaraz actief op het iconische grastoernooi van Queen's. Daar werd hem gevraagd naar de aankomende samenwerking met Raducanu. "Zij zal de baas zijn", grijnsde de goedlachse Spanjaard op de persconferentie. "Ik ben er super enthousiast over. Ik denk dat het geweldig gaat worden", verwachtte Alcaraz, die toegaf Raducanu al lang en goed te kennen.

"We zullen proberen te winnen, maar het wordt natuurlijk heel erg leuk", ging Alcaraz verder. "Ik heb Emma net gevraagd of ze met me wil dubbelen. Ja, ik heb dat speciale verzoek ingediend", gaf de Spanjaard toe. Speelde Raducanu hard to get? "Het duurde even", grapte hij. "Nee, niet zo lang, niet zo lang. Maar ze moest het natuurlijk wel vragen, en ze moest er even over nadenken. Maar het duurde geen minuut, dus..."

In het verleden gingen er regelmatig geruchten dat de twee met elkaar aan het daten waren. Dat is nooit door henzelf bevestigd.

Kritiek van dubbelspelers

Het gemengd dubbel-toernooi vindt plaats in de week vóór de US Open, als een soort opwarmertje voor de grandslam. Erkende dubbelspecialisten zijn helemaal niet blij met het besluit en voelen zich bestolen. Volgens het Italiaanse duo Sara Errani en Andrea Vavassori ligt de nadruk op 'entertainment en show'. "Voor ons voelt dit als een diep onrecht waarbij een groep spelers niet worden gerespecteerd. We weten op dit moment nog niet of wij onze titel kunnen verdedigen."