Nee, het is niet een bepaald een topjaar voor Alexander Zverev. De Duitse toptennisser won pas één titel dit seizoen. Hij leek goede papieren te hebben om op de China Open weer eens een groot succes te boeken, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Tegen een andere bekende tennisser viel Zverev vooral op tijdens een uithaal richting zijn eigen vader.

De nummer drie van de wereld kon het tegen Daniil Medvedev, die een zeer teleurstellend jaar kent, niet bolwerken. Zverev ging met 6-3, 6-3 ten onder in Beijing en dat zorgde voor de nodige frustraties bij de Duitser. Daar werd zijn vader de dupe van.

Boze opmerking richting vader

Tijdens de wedstrijd was Zverev de frustraties niet de baas en richtte hij zijn woede op zijn vader. Die zat in het coachvak, hij is immers de coach van de Duitser, en kreeg te horen: "Waarom lach je in godsnaam?" Dat was overigens nog niet alles, want even later moest ook het tennisracket er aan geloven in China. Het materiaal werd kapotgesmeten op de tennisbaan. Dat alles hielp dus allemaal niet, want Zverev ging in twee sets ten onder.

Zverev to his Dad: "Why the f*** are you laughing?" 🤣 pic.twitter.com/MWquyQwsze — til polarity's end 🎾⚡4-3⚡⚫⚪ (@lildarkcage) September 29, 2025

Moeilijke maanden voor Alexander Zverev

Het is het zoveelste teleurstellende resultaat van Zverev dit seizoen. De 28-jarige haalde aan het begin van het jaar nog de finale van Australian Open en won in april het ATP-toernooi in München, maar de laatste maanden is het kommer en kwel. Op Wimbledon moest hij na de eerste ronde al naar huis en ook US Open (derde ronde) eindigde veel te vroeg voor de op papier een van de beste tennissers ter wereld.

Medvedev neemt het in de halve finale op tegen Learner Tien, die verrassend goed presteert in China. De andere halve eindstrijd ging tussen Jannik Sinner en Alex de Minaur. Sinner won in drie sets en staat dus in de finale van woensdag 1 oktober.

Rel met Italiaanse tennisser

Het tennistoernooi in Beijing staat bol van de incidenten. De meest opvallende soap was die van de Italiaanse tennsiser Lorenzo Musetti. Hij ging diep door het stof toen hij tijdens zijn partij in de eerste ronde een opmerking maakte over 'telkens hoestende Chinezen' op de tribune. Die opmerking schoot bij velen in het verkeerde keelgat, waarna Musetti zijn excuses aanbood. Hij gaf in de derde ronde overigens met een blessure op.

En hij was niet de enige. Liefst vijf partijen eindigde die dag vroegtijdig vanwege fysieke problemen. De finale van de mannen is dus op woensdag. Bij de vrouwen is het toernooi nog in volle gang. Daar staat de eindstrijd pas op zondag 5 oktober gepland.