Tennislegende Serena Williams nam na het US Open in augustus 2022 afscheid van de sport. De nu 43-jarige kampioene is ook na de geboorte van tweede dochter Adira River in 2023 blijven sporten en bewegen. Fans smeken om een comeback. Ze heeft in elk geval al een 'dubbelpartner' gevonden..

De oudere zus van Serena Williams, Venus Williams, maakte in juli haar comeback in het proftennis. De 45-jarige Venus won ook nog een partij. Daardoor zijn de ogen nu gericht op Serena: overweegt ze ook zo'n stunt? Ze lijkt er fit genoeg voor.

En ze slaat ook nog steeds wel een balletje. Deze week liet ze op Instagram zien dat ze op de tennisbaan stond. Wel had ze haar dochter Adira in haar hand. "Ik had nooit gedacht dat ik mijn dubbelpartner zou moeten tillen", grapt ze.

Afgevallen

Volgens de site TMZ is Williams na de geboorte van haar tweede dochter een kleine 20 kilogram afgevallen. Ze at alleen plantaardige producten. Ook doet ze aan cryotherapie, wat inhoudt dat het lichaam in een ijskoude omgeving wordt geplaatst, wat zou helpen om sneller van vet af te komen.

In juli liet Serena Williams een paar foto's vanuit de sportschool zien. Onder meer haar ontblote buik was zichtbaar en ook toen bleek dat er weinig grammetjes te veel zitten aan haar lichaam. "Altijd voorbereiden op de zomer", reageert actrice Alani Nicole 'La La' Anthony. Serena Williams kan dus pronken met haar zomerlichaam door al het werk in de sportschool. Een ander ziet dat ze haar Bionic Woman-lichaam terug heeft. "Gefeliciteerd! Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen!"

Legendes

De zusjes Serena (43) en Venus (45) zijn waren tennislegendes. Serena is de meest succesvolle van de twee. Ze volgt Margaret Court (24) met meeste grandslamoverwinningen: 23. Ze won de Australian Open zeven keer, Roland Garros drie keer, Wimbledon zeven keer en de US Open zes keer. Ook werd ze drie keer olympisch kampioene. Ze heeft zowel in het enkel- als dubbelspel een Golden Slam (vier grandslams en winst Olympische Spelen).

Onlangs ging Williams een samenwerking aan met het bedrijf Reckitt Benckiser Group. Reckitt, zoals het vaak kortweg wordt genoemd, maakt producten in de categorieën gezondheid, hygiëne en voeding. In 1999 fuseerde Reckitt met het Nederlandse Benckiser. Vandaar dat er niet alleen een hoofdkantoor is in het Engelse Slough, maar ook een kantoor in Hoofddorp.